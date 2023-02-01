Trabzonspor Antalyaspor: 2-0 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trabzonspor, Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk etti.

Bordo-mavililer rakibini Trezeguet ve Naci'nin golüyle 2-0 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 38 yaptı.

Antalyaspor ise 21 puanda kaldı.

Süper Lig'de 23. haftada Trabzonspor, Galatasaray'a konuk olacak. Antalyaspor ise Gaziantep FK'yı evinde ağırlayacak.

Trezeguet 2 hafta sonra

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, son haftalarda yedek soyundurduğu Mısırlı oyuncu Trezeguet'i 2 hafta aradan sonra ilk 11'de sahaya sürdü.

İstanbulspor ve Atakaş Hatayspor maçlarında yedek kulübesinde yer alan futbolcu, bu kez teknik direktör Abdullah Avcı tarafından tercih edildi.

Fraport TAV Antalyaspor'da ise forvette Adriano cezası, Haji Wright ise sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

Taraftar ilgisi

Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın tribününde büyük boşluklar gözlendi.

Az sayıda Antalyaspor taraftarı, misafir takım tribününde yer alarak Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.