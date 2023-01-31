Trabzonspor Antalyaspor karşısında moral peşinde

Bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda başarısız bir performans ortaya koyarak puan kayıpları yaşayan Trabzonspor, evinde ise 35 maçtır yenilmezliğini sürdürüyor. Lider Galatasaray'ın 13 puan gerisinde yer alan bordo-mavililer, Antalyaspor'u yenerek moral bulmayı hedefliyor.
Bordo-mavililerde Marek Hamsik, Edin Visca, Serkan Asan, Dorukhan Toköz ve Peres'in tedavileri sürüyor.
54. randevu
Trabzonspor ile FTA Antalyaspor, Çarşamba günü oynanacak mücadeleyle birlikte ligde 54. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 53 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 30'a 10 üstünlüğü bulunuyor. 13 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 97 gol attı, kalesinde ise 58 gol gördü.
Sezonun ilk yarısında Antalya'da oynanan müsabakayı Trabzonspor 5-2 kaybetmişti.