TRANSFER HABERİ: Trabzonspor Ola Brynhildsen'i gündemine aldı!

Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor'da ara transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo mavililer, transfer gündemine Molde'de top koşturan Ola Brynhildsen'i almıştı.

Fırtına'nın, 23 yaşındaki Norveçli golcü için yaptığı transfer teklifi ortaya çıktı. Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün TV2'den derlediği habere göre, bordo mavililer, yıldız isim için Molde'ye 3.2 milyon euro teklif etti. Ancak Molde'nin daha yüksek bir bonservis istediği ve görüşmelerin sürdüğü kaydedildi. Molde'nin, Trabzonspor'dan güncel bir teklif daha beklediği ifade edildi.