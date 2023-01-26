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TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'a bedava dünya yıldızı!

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Edin Visca'nın sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle transfer çalışmaları hız kazandı. Listesinde birçok yıldız bulunan bordo-mavililere flaş bir öneri geldi. Tigres ile yollarını ayıran dünyaca ünlü yıldız Florian Thauvin, menajerler tarafından Fırtına'ya önerildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 09:21
TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'a bedava dünya yıldızı!

Meksika'daki takımı Tigres'le yollarını ayıran Florian Thauvin, menajerler tarafından Trabzonspor'a önerildi...

Bir süre önce teknik direktör Abdullah Avcı'nın da Boşnak kanat oyuncusu için, "sözleşmesini dondurabiliriz" dediği için menajerler kulübün etrafında dolanıyordu.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; 2018'de Dünya Kupasını kazanan Fransa Milli Takımın'nın kadrosunda yer alan Thauvin'in Tigres'le neden yollarını ayırdığı son dönemdeki form ve sakatlık durumunun araştırılması kararı alındı. Eğer Meksika'ya adapte olamamak dışında herhangi bir sorun ortaya çıkmazsa Fransız kanat oyuncusu için görüşme yapma kararı alındı.

Florian Thauvin, 2018 yılında Marsilya forması giyerken, transfermarkt değeri 50 milyon Euro'ya kadar yükselmişti. Marsilya öncesinde ise; Newcastle United, Lille, Bastia, Grenoble takımlarının formasını giymişti.

Florian Thauvin, daha önce Fransa Milli Takımı'nda da forma giydi. Oyuncu, Tigres formasıyla 10 maça çıkarken, 3 gol atıp, 2 asist gerçekleştirdi.

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