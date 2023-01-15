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Nihat Kahveci'den Trabzonspor yorumu! "Zoru başardı"

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Zorlu mücadeleyi yorumlayan Nihat Kahveci, Trabzonspor, Abdullah Avcı, Bakasetas ve Trezeguet hakkında konuştu. İşte o yorumlar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2023 Pazar 10:21
Nihat Kahveci'den Trabzonspor yorumu! "Zoru başardı"
Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir ile kozlarını paylaştı. Heyecan dolu maçı Trabzonspor 1-0 kazandı. Oynanan müsabaka sonrası TRT Spor'da konuşan Nihat Kahveci'nin yorumları dikkat çekti.

Trabzonspor'un taraftarı mutlu olduğunu söyleyen Nihat Kahveci, "Zoru başaran bir Trabzonspor takımı görüyorum. Hiç tanımayan birine Trabzonspor'u anlatıyorum. 34 maç iç sahada oynadı, 22'sini kazandı 12'sini berabere bitirdi, o nasıl takım ya der. Nerede ne kadar fark attı der. Uzun zaman sonra seyircisini mutlu etti. Şoku ve mutluluğu aynı anda yaşatan bir takım Trabzonspor" dedi.

"ŞEHİR DIŞINA ÇIKINCA BİRŞEY OLUYOR"

"İç sahada hiç sıkıntı yok Trabzonspor'da. Başakşehir'de çok iyi geldi. Dünya Kupası'ndan sonra oynadığı 5 maçta 4 galibiyetten sonra geldi. Zor maç olacağı belliydi. Trabzonsporlu taraftarlar takımına güveniyordu. Abdullah Avcı'nın takımı kağıt üzerinde zor maçları iyi oynuyor. Şehir dışına çıkınca bir şeyler oluyor, hava mı çarpıyor ne oluyor?"

Abdullah Avcı hakkında konuşan eski futbolcu, "Fenerbahçe'yi yeniyoruz, deplasmanda 5 gol yiyoruz diyor taraftar. Abdullah hocanın yanına yazacağım 1 numaralı cümle istikrardır ama bu sene yok. Sıkıntı da buradan geliyor. O da tahmin etmiyor bu kadarını. Kendisinin de payı var sonuçta, başarıda başarısızlıkta herkesin payı vardır" ifadelerini kullandı.

Genel bir değerlendirme yapan Kahveci, "Buna rağmen Fenerbahçe ile arasında 3 puan var. Trabzonspor 26 gol atıp 25 gol yemiş, yanına yakışacak bir istatistik değil. 3 İstanbul deplasmanında 14 gol yediler. Abdullah hocanın takımı rakibine pozisyon vermeyen takımdır ama bu istatistik nasıl oluyor. Normalde bunu yaşatmamaları gerekiyor taraftarına" açıklamalarını yaptı.

"ZOR DURUMDA BAKASETAS TUŞU"

"Trabzonspor'dan Nwakaeme, Cornelius gitti şampiyon yapan oyuncular bunlar. Üzerine Uğurcan iyi oynamadı puanlar gitti. Uğurcan iyi oynayacak artık. Bir de zor durumda kalınca Bakasetas tuşuna basacaksın. Kritik pozisyonları vardı Trabzonspor'un. Krize Trabzonspor ilk yarıda iyi reaksiyon verdi. Seyirciyi maçın içine almayı başardılar. Seri ve tempolu oyunu maçın başında iyi yaptılar"

Trezeguet hakkında konuşan Nihat Kahveci, "Trezeguet son paslarda dikkatli olsa ilk yarıda goller bulabilirdi Trabzonspor. Başakşehir topa sahip oldu 1. ve 2. bölgede ama 3. bölgede olmadı. Başakşehir ikinci yarıdaki oyunuyla kazansa hiçbir şey demem. Başakşehir son yarım saatte 2 gol bulabilirdi" dedi.

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