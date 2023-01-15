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Necati Ateş'ten dikkat çeken Trabzonspor yorumu!

Son dakika Trabzonspor haberleri... Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında ağırladığı Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Karşılaşmayı değerlendiren Necati Ateş, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2023 Pazar 13:29
Necati Ateş'ten dikkat çeken Trabzonspor yorumu!

Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Maçı Trabzonspor 1-0 kazandı ve müsabakayı eski milli futbolcu Necati Ateş TRT Spor'da değerlendirdi.

Trabzonspor'u kutlayan Necati Ateş, "Trabzonspor'u kutluyorum galibiyetten dolayı. Trabzon ve Başakşehir iki temposuz, ağır ama şampiyonluk yolunda devam eden iki takım. Maalesef oynanan oyun maçtan önce hocanın çok konuşulması nedeniyle maç merak ediliyordu" ifadelerini kullandı.

"KÖTÜ BİTSEYDİ NE OLACAKTI?"

Hocaya güven tazelemesi gerekiyordu, bunu da bu maçla yaptılar. Seyirci desteğini verdi, başkan da aynı şekilde devam edeceğiz dedi ve devam ettiler. Kötü bitseydi maç ne olurdu, asıl soru o ama kazandılar. Bu kadar problemin sorunun olduğu yerde daha ciddi bir reaksiyon vermesini beklerdim Trabzonspor'un. Çok kötü bir atağın sonunda, kötü bir şutla kaleci hatasıyla atılan bir gol var.

Maçı değerlendiren eski futbolcu, "17 şut Başakşehir 9 şut Trabzonspor. Başakşehir 200 pas fazla yapmış. Direkten dönen topu var Başakşehir'in. Sen topu Başakşehir'e bırakırsan, coşkudan uzak olursan ve bireysel performans vermezsen zorlanırsın" dedi.

Abdullah Avcı'yı eleştiren Necati Ateş, "Geçen sene her maç oynayan Djaniny sıradan oyuncu muamelesi görüyor. Bu sezon o kadar çok oyuncu alındı ki, Abdullah hoca oyunu değiştirmeye çalışıyorum diyor ama ben değişen bir şey görmüyorum. Oyunu kaybetmişsin, pası, oyunu kaybetmişsin Hamsik kenarda oturuyor. Sakat değilse Hamsik oynar. Topun sende kalmasını sağlar. Rakibin temposunu düşürür, çok özel bir oyuncudur. Türkiye'ye gelen en özel oyunculardandır" açıklamalarında bulundu.

Trabzonspor şampiyon takım ama bu sezon hiç şampiyon gibi oynamadı. Gelecek hafta yeniden nasıl sıkıntı yaşar, başka bir maçta yine 3-4 gol yer mi? Abdullah hocam maç önünde hala aldığınız kupalardan bahsediyorsunuz.

Trabzonspor'un genlerinde şampiyonluk olduğunu dile getiren Ateş, "Trabzonspor önündeki 3 maçı kazanabilir. İstanbulspor, Hatayspor, Antalyaspor. Oyundan memnun değilim diyor Abdullah hoca, 30 maç oldu. 30 maçta oyununuzu bulamaz mısınız? İnsanlar eleştirir seni. Hala başarılardan bahsediyorsunuz. Tamam başarılar yaşamışsınızdır doğrudur. Okan Buruk hocam Başakşehir ile şampiyonluk yaşadı tarihte ilk defa, 20. hafta kovuldu. Trabzonspor'un genlerinde şampiyonluk var, ilk defa şampiyon olmadı ki Trabzonspor. Ne ilk ne de son şampiyonluğu Trabzonspor'un. Kupalar geçmişte kaldı" sözlerini kullandı.

Proje devam etmeli, takımın başında kalmalısınız. Şampiyon olduğunuz sene Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray yoktu, hak ettiğiniz bir şampiyonluk yaşadınız. Antalya'dan 5, Alanya'dan 5 tane yediniz. Sizi eleştirmek kadar doğru bir şey olamaz.

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