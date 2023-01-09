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ALANYASPOR TRABZONSPOR - CANLI İZLE 📺 | TS maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan Alanyaspor - Trabzonspor maçıyla sürüyor. 18. hafta maçında Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor ve Francesco Farioli yönetimindeki Alanyaspor mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Mustafa Kürşad Filiz'in düdük çalacağı müsabaka Kırbıyık Holding Alanya Stadyumu'nda oynanacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2023 Pazartesi 12:13 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2023 Pazartesi 12:20
ALANYASPOR TRABZONSPOR - CANLI İZLE 📺 | TS maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Alanyaspor - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Alanyaspor ile Trabzonspor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Trabzonspor maçı 9 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK

Bordo-mavililerde Edin Visca, Dorukhan Toköz, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan'ın sakatlıkları bulunuyor. Maxi Gomez ise kart cezası nedeniyle takımda yer alamayacak.

LİG'DE 13. RANDEVU

Trabzonspor ile Alanyaspor, Alanya'da yapacakları maçla birlikte ligde 13. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 12 maçta turuncu-yeşillilerin, bordo-mavili takım karşısında üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcisi 5 karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ise rakibini 3 kez mağlup etti. Taraflar, 4 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı. Söz konusu maçlarda Alanyaspor 18 gol atarken, bordo-mavililer ise 15 gol kaydetti. Alanya'da oynanan 6 karşılaşmada Trabzonspor 2 galibiyet alırken, Akdeeniz temsilcisi de 2 kez galip geldi. 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Gbamin, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Naci, Djaniny.

Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Fer, Doumbia, Umut, Yusuf, Efkan, Efecan, Candeias, Cavaleiro, A. Hassan

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