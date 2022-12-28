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Trabzonspor'da Abdullah Avcı Fatih Karagümrük mücadelesi öncesi konuştu: Fenerbahçe maçı sonrası...

Trabzonspor Teknik Direktörü Abullah Avcı, Süper Lig'in 16. haftasında karşılaşacakları Fatih Karagümrük maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Abdullah Avcı'nın takımın durumu ve fikstür hakkındaki yorumları dikkat çekti. İşte Abdullah Avcı'nın maç öncesi sözleri...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 19:34 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 19:41
Trabzonspor'da Abdullah Avcı Fatih Karagümrük mücadelesi öncesi konuştu: Fenerbahçe maçı sonrası...

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde Abdullah Avcı'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN SÖZLERİ

Abdullah Avcı: "Öncelikle bütün futbol ailesine iyi seneler diliyorum. Hak edenin kazandığı bir yıl olsun. Fenerbahçe maçı sonrası, 4. gün, yoğun bir maç trafiği var."

"Değerli bir hocaları var ve oyun oynamaya çalışıyorlar. Belki puan durumunda hak ettikleri yerde değiller. Ama oyun planları olan bir takıma karşı oynayacağız. Senenin son maçını kazanıp bir seri yakalamanın peşindeyiz."

"Şu açıdan bakılmasını rica ediyorum; futbol son 10 senedir, hızla değişen ve dönüşen bir oyuna döndü. Çok detaylar var artık. Santim santim maçı planlıyorsun ve sahada pratik yapıyorsun. Bu bazen olacak, bazen olmayacak. " ifadelerine yer verdi.

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