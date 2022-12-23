Sümer anıldı

Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık yaparak kulüp tarihine damgasını vuran Özkan Sümer, ölümünün 2'nci yıldönümünde Maçka'daki kabri başında anıldı. Anma törenine Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, yönetim, divan ve sicil kurulu üyeleri, eski futbolcular, Özkan Sümer'in eşi Kamer Sümer, ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Trabzon Yolspor Başkanı Ali Rıza Çakır, Özkan Sümer'in eşi Kamer Sümer'e adının yazılı olduğu Yolspor formasını hediye etti.
Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık yaparak kulüp tarihine damgasını vuran Özkan Sümer, ölümünün 2'nci yıldönümünde Maçka'daki kabri başında anıldı. Anma törenine Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, yönetim, divan ve sicil kurulu üyeleri, eski futbolcular, Özkan Sümer'in eşi Kamer Sümer, ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Trabzon Yolspor Başkanı Ali Rıza Çakır, Özkan Sümer'in eşi Kamer Sümer'e adının yazılı olduğu Yolspor formasını hediye etti.