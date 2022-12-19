Kucka'dan şok sözler

2015'te Trabzonspor forması giyen Kucka, ülkesinin basınına konuştu. Slovak yıldız, "Trabzon inanılmazdı, tam bir çılgınlıktı. Şampiyonluk hedefi vardı, kadro da güçlüydü ama oradaki teknik direktörle köy ligini bile kazanamazdınız çünkü her antrenmanda aynı şeyi yapıyorduk" dedi.

BANA GÜVEN KALMAMIŞTI

Kucka 1.5 yıl kaldığı Türkiye'den ayrılış sürecini anlattı: "Türkiye'de artık bana güvenmiyorlardı, İtalya'ya dönmek istedim, oranın dilini, futbolunu biliyordum. Parma'ya imza attım. İyi bir karar vermiştim çünkü kariyerim yeniden canlandı."

KUCKA KİMİ KASTETTİ?

Juraj Kucka, Trabzonspor forması giydiği dönemde Rıza Çalımbay, Ünal Karaman ve Ersun Yanal'la çalıştı. Kucka 21 maç Rıza Çalımbay'la, 10 maç Ünal Karaman'la ve 7 maç da Ersun Yanal'ın teknik direktörlüğünde forma giydi.