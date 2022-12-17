Trezeguet tam isabet

Spor Toto Süper Lig'de 13 maçta 23 puan toplayan son şampiyon Trabzonspor, lider Fenerbahçe'nin 6 puan gerisinde Dünya Kupası arasına girdi. Bordomavililer bu periyotta fileleri 19 kez sarstı; rakiplerine 16 kez geçit verdi. Gol yollarında geçen sezonun gerisinde kalan Fırtına'nın yeni transferi Trezeguet ise performansıyla öne çıktı. Nwakaeme'nin yerine alınan 28 yaşındaki sol kanat, istatistikleriyle dikkat çekti. Trezeguet, Süper Lig'de 19 isabetli şutla en fazla isabetli şut çeken futbolcu oldu. Bordo-mavili formayla ligde 12 maçta 4 gol ve 1 asisti bulunan 1.79 boyundaki yıldız, tüm maçlarda ise 6 kez fileleri sarsarken, 3 de asist yaptı.

GOLLERİNİ ATTI



Trezeguet, Antalya kampında bir kez daha kalitesini sergiledi. 11 günlük yoğun periyotta hiçbir idmanı kaçırmayan 28 yaşındaki sol kanat, Hull ve Palace maçlarında attığı gollerle de alkış aldı.



Trezeguet, Süper Lig'de ve Avrupa'da çıktığı 16 maçta 6 gol, 5 asistlik performans gösterdi. Avcı'nın önemli silahlarından biri oldu.