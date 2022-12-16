Hedef daima zirve

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu... Ağaoğlu; önlerinde Süper Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Konfederasyon Kupası hedefleri bulunduğunu ve dört kulvarda da amaçlarının zirvede yer almak olduğunu ifade ederek, "Çünkü Trabzonspor için hedef her daim zirvede yer almaktır. Ancak bu yarışta hiç şüphesiz ki taraftarlarımızın yapacakları maddi ve manevi katkı çok önemli" dedi... Pandemi sürecinden sonra kulüplerin gelirlerinde büyük gerileme yaşandığını hatırlatan Ağaoğlu, tribünlerin dolmasının bu süreçte çok önemli olduğunu dile getirip, "Bu destek ile gelecek başarı, elde edilecekler Trabzonspor'un ekonomik kazanımlarını da arttıracaktır" ifadelerini kullandı.