Etkisiz hücum hattı

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon 13. haftalık bölümde 27 gol, bu sezon ise aynı dilimde 19 gol kaydetti. En iyi hücum hattı sıralamasında, söz konusu dönemler içinde Bakasetas 7, Nwakaeme 5 ve Cornelius 5 kez fileleri sarsmıştı. 17 golle Karadeniz devinin hücum hattı 13. hafta itibarıyla ilk sıralarda yer alıyordu. Sezon sonunda ise Cornelius 15, Nwakaeme 13 ve Djaniny 10 golle ligin en iyi hücum üçlüsü olarak sezonu tamamlamayı başarmıştı.



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Cornelius'un ayrılmasından sonra forvet hattına büyük umutlarla transfer edilen Gomez ve Umut Bozok, bekleneni veremedi. İki forvet oyuncusunun Spor Toto Süper Lig'de attığı gol sayısı 3 oldu. Umut 2, Gomez ise 1 gol kaydetti. En iyi hücum hattı sıralamasında yer alan oyuncuların listesine dahi giremediler. Bordo-mavili takımda bu listeye Trezeguet ve Bakasetas 4'er gol, Bardhi 3 gol ile girdi. En iyi hücum hattı sıralamasında Fırtına 7. sırada yer aldı.