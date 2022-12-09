Hayatını kaybetti

Bir dönem Trabzonspor'da forma giyen Sırp futbolcu Miodrag Jesic geçirdiği trafik kazası sonrası yaşamını yitirdi. 1989-90 sezonunda Karadeniz devine transfer olan 64 yaşındaki Jesic, Ruma-Jarak arasındaki yolda kaza geçirdi. Jesic, geçtiğimiz yıl Trabzonspor'un şampiyon olmasını istemişti.

KOL TOPRAĞA VERİLDİ

Vefat eden eski Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şube Başkanı Cevat Kol (57) toprağa verildi. Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen törene katıldı.