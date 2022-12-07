Abdullah Avcı: Kırılma yaşanacak bir dönem değil

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası nedeniyle verilen arada çalışmalarını Antalya kampında sürdüren Trabzonspor'un Teknik Direktörü Abdullah Avcı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bordo-mavili takımın teknik patronu Avcı, merak edilenleri cevapladı. Takımın durumu hakkında konuşan Avcı, "Oyunculardan daha fazla nasıl verim alırız bunu düşünüyoruz. Oynadığımız hazırlık maçları bize olumlu izlenim veriyor. Şu an itibariyle doğru cevaplar alıyoruz. Bireysel hedefleri artırmak en büyük hedefimiz" dedi.

UZUN BİR SÜRE DAHA VAR

Önlerinde uzun bir sürenin olduğunu ifade eden Avcı, hep yarışın içinde olacaklarını dile getirdi. Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk geldiğim sene 4-5 maç üst üste kazanma ihtimali çıkıyordu, 7 tane kazanmıştık. Uzun bir süre var. Biz hep yarışın içinde olacağız, F.Bahçe maçıyla çıkış yakalarsak hem zihinsel hem de şehir psikolojisi olarak iyi bir yola girebiliriz. Kazanan takım tabii ki moral kazanacak ancak ligin daha 3'te 1'i oynandı. Kırılma yaşanacak bir dönem değil, yarış daima devam edecek." Yunus Emre SEL

FIRSAT TRANSFERİ ÇIKARSA YAPABİLİRİZ

Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun 'oyuncu giderse transfer konusuna bakarız' açıklamasını değerlendiren Avcı, şöyle konuştu: "Başkan doğru söylemiş, kulüplerin önce kendi içini dizayn etmesi gerekiyor. Bir oyuncunun transfer teklifi geldiğinde bütçeye katkı sağlandığında onu değerlendirebiliriz. Ekonomi müsaade etmedikçe girmeyeceğiz. Fırsat varsa değerlendirilebilir, 98 kontenjanı olursa değerlendirebilir. Fırsat transferi çıkarsa yapabiliriz. Zamana bırakıp hareket edebiliriz."

SÜRELERİ ARTACAK

Bruno Peres ve Edin Visca hakkında soruları cevaplayan Avcı, "Şampiyon olan takımın değerli iki oyuncusuydu. Arkalı önlü oynayan hem teknik hem de oyun akıllarıyla bize çok katkı sağladılar. Maç eksikleri var, fiziksel verileri tamamladıktan sonra takım antrenmanlarına başladılar. Şimdilik 30 dakika ile başladık ve süreyi arttıracağız. Visca'dan daha erken faydalanacağız" cevabını verdi.

BASKIN OYUN ZAMANI

Hull City maçında önde baskı kuran bir takım görüntüsü veren bordo-mavililerde, Avcı bu durumu şöyle yorumladı: "Baskıyı iyi yapabilmek için sağlıklı bir dağılım olması gerekiyor. Hem baskıyı daha fresh şekilde yapabilirsin. Duran ve akan oyun var. Duran oyunda nasıl yapacağız, akan oyunda nasıl yapacağız, yaparken arkanda riskler alarak yapıyorsun. Artık bunu uygulamaya çalışacağız.

DESTEK BEKLİYORUZ

Bu yılın geçen sezondan zor olduğunu vurgulayan Avcı, yakın tarihte şampiyon olan takımların genel durumuna bakıldığında daha iyi olduklarını ifade etti. Avcı, "Geçen sene lige girerken transferlerin %95'ini tamamlamıştık. Bu sezon bazı aksaklıklar oldu. Rakipler ciddi kadrolar kurdu. En önemli transfer her zaman olduğu gibi Trabzonspor taraftarıdır. Geçen yıldaki desteği bekliyoruz" dedi.

ARA BİZE İYİ GELDİ

LİGLERE verilen ara faydalı oldu. Yorucu seyahatlerimiz de oluyor, daha fazlasını yapabilir miydik evet. Buradan çıkardıklarımızla bunu gerçekleştireceğiz. Bundan sonraki süreç sağlıklı olacaktır.

İYİ BİR TEST OLACAK

Hull City ve Crystal Palace arasında fark var. Palace, Premier Lig'de mücadele eden bir ekip. Hull'a baskıyı iyi yaptık ama bugünkü maçın kalitesi daha büyük. Bizim için İyi bir test olacak.

GENÇLERE DİKKAT

U19'dan kampa gelen Arif, Poyraz ve Caner'in neler yapabileceklerini görüyoruz. Arif geçen seneden öne çıkıyordu. Caner de çok çabuk, dinamik bir oyuncu. Poyraz enteresan bir oyuncu, forvet olması da bizim dikkatimizi çekti.