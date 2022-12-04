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Trabzonspor 9 eksikle çalıştı

2022 FIFA Dünya Kupası için Süper Lig'e verilen arada Trabzonspor, çalışmalarına Antalya'da devam etti. Bordo mavililer, 9 eksikle idman yaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2022 Pazar 13:05
Trabzonspor 9 eksikle çalıştı

Trabzonspor, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Antalya'da çalışmalarını sürdüren bordo mavililer, kamp yaptığı otelin sahasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basın mensuplarına açık bir antrenman gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmana, milli takımlar sebebiyle izinli olan Maxi Gomez ve Stryger Larsen, uzun süreli sakatlıkları bulunan Serkan Asan ile Dorukhan Toköz'ün yanı sıra burnundan ameliyat edilen Marc Bartra, sağ kasık bölgesinde kas spazmı yaşayan Yusuf Yazıcı, sağ kalf bölgesinde kas yaralanması bulunan Djaniny, izinli Montassir Lahtimi ve kas spazmı yaşayan Eren Elmalı katılmadı.

Üç grup halinde top kapma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

Trabzonspor, Pazartesi günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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