Haberler Trabzonspor Hisseler yüzde 12 arttı

Hisseler yüzde 12 arttı

Son şampiyon Trabzonspor’un borsada işlem gören hisseleri kasım ayında yatırımcısına yüzde 12,1 kazandırdı. Bordo-mavililer, şampiyonlar payından 20 milyon 20 bin lira, lig performansından 19 milyon 550 bin lira ve lige katılım payı ile birlikte bu sezon şimdiye kadar kasasına 72 milyon 986 bin lira koydu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 06:50
Hisseler yüzde 12 arttı
Son şampiyon Trabzonspor'un borsada işlem gören hisseleri kasım ayında yatırımcısına yüzde 12,1 kazandırdı. Bordo-mavililer, şampiyonlar payından 20 milyon 20 bin lira, lig performansından 19 milyon 550 bin lira ve lige katılım payı ile birlikte bu sezon şimdiye kadar kasasına 72 milyon 986 bin lira koydu.
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