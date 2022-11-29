SON DAKİKA - Trabzonspor'un Antalya kampı kadrosu açıklandı!

Trabzonspor hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Bordo-mavililer, Dünya Kupası arasındaki çalışmalarının ikinci etabına Antalya'da devam edecek.

Kamp çalışmaları teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleşecek. Trabzonspor'un Antalya kampı kadrosu resmi siteden açıklandı.



İşte kafilede yer alan futbolcular...

Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Hakan Aydın, Vitor Hugo, Stefano Denswil, Hüseyin Türkmen, Taha Altıkardeş, Eren Elmalı, Emmanouil Siopis, Doğucan Haspolat, Marek Hamsik, Jean-Philippe Gbamin, Enis Bardhi, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Montassir Lahtimi, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, Djaniny Semedo, Umut Bozok, Naci Ünüvar, Edin Vişça, Kerem Şen, Bruno Peres, Emrehan Gedikli, Poyraz Yıldırım, Arif Boşluk, Caner Uzun.