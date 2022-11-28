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TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'da Gomez giderse Dovbyk gelecek! İspanya iddiaları ciddileşiyor

Dünya Kupası arası verilmesinin ardından Trabzonspor'da çalışmalar başladı. Transfer çalışmalarını sürdüren Bordo mavili yönetim forvet hattına yoğunlaştı. Trabzonspor'da Maxi Gomez için Celta Vigo iddiaları ciddileşiyor. Uygun bir bonservis teklifi gelmesi halinde Gomez'in satışına sıcak bakan yönetimin, alternatif listesinin başında Artem Dovbyk var. (TS HABERİ)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 07:05
Trabzonspor'da Maxi Gomez giderse hedef Artem Dovbyk!

Trabzonspor'da sezon başında 3 milyon euro bonservis bedeli ödenerek Valencia'dan transfer edilen Maxi Gomez için Celta Vigo iddiaları her geçen gün artıyor...

Trabzonspor'da Maxi Gomez giderse hedef Artem Dovbyk!

İspanyol basını, Galiçya ekibinin eski oyuncusu ile görüşmek için izin istediğini yazdı.

Trabzonspor'da Maxi Gomez giderse hedef Artem Dovbyk!

Gomez'in Uruguay Milli Takımı ile Katar'da olması nedeniyle görüşmenin Dünya Kupası'nın ardından gerçekleşeceği belirtildi.

Trabzonspor'da Maxi Gomez giderse hedef Artem Dovbyk!

Bu gelişme üzerine Trabzonspor da alternatif arayışına başladı.

Trabzonspor'da Maxi Gomez giderse hedef Artem Dovbyk!

Uygun bir bonservis teklifi gelmesi halinde Gomez'in satışına sıcak bakan yönetimin, alternatif listesinin başında Artem Dovbyk var.

Trabzonspor'da Maxi Gomez giderse hedef Artem Dovbyk!

SEZON BAŞINDA SONUÇ ALAMADI

Ukrayna'nın Dnipro takımında forma giyen Dovbyk sezon başında da gündeme gelmiş ancak çok yüksek bonservis bedeli talep edilmesi nedeniyle geri adım atılmıştı.

Trabzonspor'da Maxi Gomez giderse hedef Artem Dovbyk!

Rusya ile devam eden savaş nedeniyle Ukraynalı oyuncuların ülkeden ayrılmasına izin verilmemesi de bu transferin önündeki bir başka engel...

Trabzonspor'da Maxi Gomez giderse hedef Artem Dovbyk!

Ancak Trabzonspor bir kez daha nabız yoklamayı planlıyor.

Trabzonspor'da Maxi Gomez giderse hedef Artem Dovbyk!

Sezon başında 6 milyon euro'ya kadar çıkan bordo-mavililer, Dnipro ile çok sıkı bir pazarlık yaparak bu kez işi bitirmeye çalışacak.

Trabzonspor'da Maxi Gomez giderse hedef Artem Dovbyk!

ARTEM DOVBYK KİMDİR?

25 yaşındaki Ukraynalı santrforun kulübüyle sözleşmesi 31 Aralık 2023 yılında sona erecek.

Trabzonspor'da Maxi Gomez giderse hedef Artem Dovbyk!

Dovbyk bu sezon 27 maçta görev aldı.

Trabzonspor'da Maxi Gomez giderse hedef Artem Dovbyk!

25 yaşındaki golcü isim bu maçlarda 18 gol, 5 asist üretti.

Trabzonspor'da Maxi Gomez giderse hedef Artem Dovbyk!

Trabzonspor Dovbyk ike sezon başında da ciddi şekilde ilgilenmişti.

Trabzonspor'da Maxi Gomez giderse hedef Artem Dovbyk!

Dovbyk'nin güncel piyasa değeri 6 milyon Euro.

Trabzonspor'da Maxi Gomez giderse hedef Artem Dovbyk!

Dovbyk hava hakimeyi kadar ceza sahası dışından çektiği şutlarla dikkat çekiyor.

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