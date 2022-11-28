TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'da Gomez giderse Dovbyk gelecek! İspanya iddiaları ciddileşiyor

Trabzonspor'da sezon başında 3 milyon euro bonservis bedeli ödenerek Valencia'dan transfer edilen Maxi Gomez için Celta Vigo iddiaları her geçen gün artıyor...
Trabzonspor'da sezon başında 3 milyon euro bonservis bedeli ödenerek Valencia'dan transfer edilen Maxi Gomez için Celta Vigo iddiaları her geçen gün artıyor...
İspanyol basını, Galiçya ekibinin eski oyuncusu ile görüşmek için izin istediğini yazdı.
Gomez'in Uruguay Milli Takımı ile Katar'da olması nedeniyle görüşmenin Dünya Kupası'nın ardından gerçekleşeceği belirtildi.