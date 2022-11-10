Abdullah Avcı tartışılmaz

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Turkuvaz Medya'da gerçekleştirilen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Ağaoğlu, Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya yapılan eleştirilere tepki göstererek, "Hocamızın oyun sistemi, değişiklikleri medya ve taraftar tarafından eleştirilebilir. Ancak hocamız, asla tartışılamaz. Trabzonspor'u uzun süre sonra şampiyon yapmış bir hocanın tartışılmasını, hiçbir şekilde doğru bulmuyorum" şeklinde konuştu. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Sezona arzu ettiğimiz gibi başlayamadık. Play-off'u kaybedip UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılamayınca sporcularımız psikolojik olarak düşüş yaşadı. Ancak 25 Aralık'tan sonra lig yeniden başlayacak ve kartlar yeniden dağıtılacak" diye konuştu.