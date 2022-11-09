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Trabzonspor korkusu

Trabzon-Basel eşleşmesi İsviçre’de büyük yankı uyandırdı. Basının ortak görüşü, Karadeniz devinin gerçekten çok zor bir rakip olduğu yönünde.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
Trabzonspor korkusu

UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda İsviçre ekibi Basel ile eşleşti. Bordo mavililer ilk maçı 16 Şubat'ta Trabzon'da oynayacak. Eşleşmenin rövanş mücadelesi ise 23 Şubat'ta İsviçre'de. İsviçre basını bu kurayı kendi takımları için 'Şanssız' şeklinde yorumladı. İsviçre basınının Trabzonspor-Basel eşleşmesine dair haberleri şu şekilde:

BLICK: NAHOŞ BIR KURA

"Basel, Konferans Ligi play-off turunda pek çok zayıf rakip arasında Trabzonspor gibi güçlü bir takıma rakip oldu. Trabzonspor, Basel için en nahoş takımlardan biri. Liman kenti Trabzon'dan gelen kulüp, şaşırtıcı bir şekilde geçen yıl sekiz puan farkla Türkiye şampiyonu oldu. Basel, şu ana kadar iki kez Trabzonspor ile karşılaştı: 2019-20 Avrupa Ligi'nde birlikte aynı gruptaydılar. Basel ekibi evinde oynadığı maçı 2-0 kazandı, deplasmanda ise 2-2 berabere kaldı."

BAZ SPORT: KOLAY OLMAYACAK

"Konferans Ligi playoff turunda Basel, Türkiye temsilcisiyle karşı karşıya gelecek. Kadro listesine bakıldığında 16 ve 23 Şubat'taki iki düellonun Basel için kolay olmayacağı görülüyor. Eski Dortmund defans oyuncusu Marc Bartra, eski Valencia oyuncusu Maxi Gomez veya Slovakyalı Marek Hamsik gibi oyuncular uluslararası futbolda iyi bilinir. Ancak Konferans Ligi'nin bir takımı olarak Basel'in zaten büyük bir avantajı var: İlk maç Türkiye'de, ikinci maç Basel'de oynanacak."

LE NOUVELLISTE: ZOR BIR RAKIP

"Basel'in Konferans Ligi'nde son 16 turuna giden yolu Türkiye'den geçecek. Basel, son 16 turunda, playoff'lar için zor olan bir rakiple eşleşti. Şampiyon Trabzonspor, Avrupa Ligi H Grubu'nu 3. sırada bitirerek Konferans Ligi'ne geri döndü. Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı takım, Avrupa Ligi'nde serüvenini sürdüren Ferencvaros ve Monaco'dan 1 puan daha az olmak üzere 9 puan topladı. Basel için gerçekten de zor bir rakip Trabzonspor."

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