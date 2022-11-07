Karşılaşmada fark yaratan pankartlar dikkati çekti. Seremoni öncesinde Konyasporlu futbolcular maça, "Kadına şiddete hayır" ve "Kadına el kalkmaz" yazılı pankartlarla çıktı. Trabzonsporlu futbolcular ise, "Lösev iyi ki varsın" yazılı pankartla sahaya çıktı.
Karşılaşmada fark yaratan pankartlar dikkati çekti. Seremoni öncesinde Konyasporlu futbolcular maça, "Kadına şiddete hayır" ve "Kadına el kalkmaz" yazılı pankartlarla çıktı. Trabzonsporlu futbolcular ise, "Lösev iyi ki varsın" yazılı pankartla sahaya çıktı.