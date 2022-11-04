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TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'dan altyapıya 15 aylık proje

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, altyapıya yatırım yapmak için çalışmalara başladığını duyurdu. Bordo-mavililerde Özkan Sümer Tesisleri'nde düzenlenen ilk toplantının, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Trabzonspor Futbol Gelişim Direktörü İhsan Derelioğlu'nun katılımıyla yapıldığı ifade edildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2022 Cuma 18:05 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2022 Cuma 18:07
TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'dan altyapıya 15 aylık proje

Trabzonspor Kulübü, altyapısını geliştirmek amacıyla anlaşma sağladı firma ile ilk çalışmanın yapıldığını duyurdu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, çeşitli futbol kulüpleri ve federasyonlarla çalışmalarını sürdüren Double Pass firması yetkililerinin, 15 ay sürecek proje kapsamında haftada dört gün idari çalışanlar, antrenörler ve oyuncularla bir araya geleceği belirtildi.

Özkan Sümer Tesisleri'nde düzenlenen ilk toplantının, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Trabzonspor Futbol Gelişim Direktörü İhsan Derelioğlu'nun katılımıyla yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Trabzonspor kültürü ve önceliklerinin ele alındığı, oyuncu yetiştirme felsefesi, modern oyuncu yapısı ve günümüz futbolunun taktiksel dizaynı gibi teorik konularda fikir alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

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