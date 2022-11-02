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Ferencvaros'a yakın takip

Bordo-mavili teknik ekip, Ferencvaros’un Macar liginde Zalaegerszegi’yi 2-1 yendiği karşılaşmayı tribünden takip ederek rakip hakkında notlar aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
Ferencvaros'a yakın takip

Fırtına'nın Avrupa Ligi H Grubu son maçında yarın Akyazı'da karşılaşacağı Ferencvaros, Macaristan Birinci Futbol Ligi'nde Zalaegerszegi'yi 2-1 mağlup etti. Son 4 yılın şampiyonu Ferencvaros, Nguen'in 13 ve Esiti'nin 79. dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrıldı. Ferencvaros 27 puanla liderliğini sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı ve ekibi bu maçı yakından takip ederek gerekli notları aldı.

RAKİPTE ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

Akyazı'da yarın akşam prestij maçına çıkacak Ferencvaros'ta önemli isimler eksik. Sol bek Civic, 10 numara Gojak ve sol kanat Traore'nin sakatlıkları bulunuyor. Ön libero Besic ise kart cezalısı. Bu isimlerin 4'ü de deplasmanda Trabzonspor'un 3-2 kaybettiği ilk maçta forma giymişti. Öte yandan son maçta beyin sarsıntısı geçiren forvet oyuncusu Boli'nin durumu belli değil.

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