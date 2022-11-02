Başkan Ağaoğlu tesisler ile ilgili sözlerine açıklık getirdi: Sağlıklı değil

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin kamulaştırılmaması gerektiğine yönelik açıklamasına ilişkin konuştu. Ağaoğlu, Denetim Kurulu raporunun 10. maddesinde yer alan 'Trabzonspor tesislerinin yeni havaalanı planı dışında tutulması için yoğun lobi çalışması yapılmalıdır' ifadesi bazı üyelerin, kamulaştırma ile yeni tesisler yapılabileceğini savunması üzerine, birçok kulübün gıpta ile baktığı ve Trabzonspor'un korunması gereken menfaatleri için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin kamulaştırılmaması gerektiği yönünde konuştuğunu anımsattı.

TESİSLERİMİZ ETKİLENMEYECEK

Ağaoğlu, şöyle devam etti: "Bu beyanlarımın basın yayın kuruluşlarında haberleştirilmesi üzerine, aynı gün üst düzey kamu yetkililerinin tarafıma verdiği resmi bilgilerden, Bakanlığın, havaalanının kuzeyine doğru yani tesisleri etkileyen bir çalışma ve kamulaştırma olmadığını, havaalanı apronun doğusuna ve batısına doğru genişletme çalışmalarının söz konusu olduğu ifade edilmiştir. Bunun üzerine yine aynı gün camiamızın sağlıklı bilgilere ulaşması için kulübümüzün resmi sitesinden yeni bir açıklama yapılmıştır."

BAŞKANIN BEYANIDIR

Trabzonspor'un menfaatleri için kamuoyunu bilgilendirme adına yaptıkları söz konusu açıklamaya başka anlamlar yüklemenin sağlıklı bir bakış açısı olmadığını ifade eden Ağaoğlu, "Çok iyi bilinmelidir ki Trabzonspor resmi sayfalarında kulüp adına yayınlanan duyurular ve beyanlar, altında imzası olsun ya da olmasın, kulüp başkanının beyanlarıdır. Yasalar ve yönetmelikler karşısında da bu şekilde değerlendirilmektedir" açıklamasını yaptı.

HEDEF YİNE ŞAMPİYONLUK

Ağaoğlu, camiadan aldığı destekle çalışmalarına devam edeceğini vurgulayarak, "Değerli Trabzonspor camiası, göreve geldiğimiz 2018 yılından beri Trabzonspor'umuza şampiyonluk hedefi koyan ve şampiyonluğu yaşatan bir başkan olarak, UEFA Avrupa Ligi'nde, Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda beklentilerinize cevap verecek başarılara ulaşmak ve yeniden şampiyon olmak için sizlerden aldığım güçle çalışmalarıma devam edeceğim" ifadelerini kullandı.