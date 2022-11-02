Haberler Trabzonspor Başkan Ağaoğlu tesisler ile ilgili sözlerine açıklık getirdi: Sağlıklı değil

Başkan Ağaoğlu tesisler ile ilgili sözlerine açıklık getirdi: Sağlıklı değil

“Havalimanımızın genişlemesi doğu ve batıya doğru yapılacak. Benim sözlerime başka anlam yüklemek hiç sağlıklı değil."

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
Başkan Ağaoğlu tesisler ile ilgili sözlerine açıklık getirdi: Sağlıklı değil

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin kamulaştırılmaması gerektiğine yönelik açıklamasına ilişkin konuştu. Ağaoğlu, Denetim Kurulu raporunun 10. maddesinde yer alan 'Trabzonspor tesislerinin yeni havaalanı planı dışında tutulması için yoğun lobi çalışması yapılmalıdır' ifadesi bazı üyelerin, kamulaştırma ile yeni tesisler yapılabileceğini savunması üzerine, birçok kulübün gıpta ile baktığı ve Trabzonspor'un korunması gereken menfaatleri için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin kamulaştırılmaması gerektiği yönünde konuştuğunu anımsattı.

TESİSLERİMİZ ETKİLENMEYECEK

Ağaoğlu, şöyle devam etti: "Bu beyanlarımın basın yayın kuruluşlarında haberleştirilmesi üzerine, aynı gün üst düzey kamu yetkililerinin tarafıma verdiği resmi bilgilerden, Bakanlığın, havaalanının kuzeyine doğru yani tesisleri etkileyen bir çalışma ve kamulaştırma olmadığını, havaalanı apronun doğusuna ve batısına doğru genişletme çalışmalarının söz konusu olduğu ifade edilmiştir. Bunun üzerine yine aynı gün camiamızın sağlıklı bilgilere ulaşması için kulübümüzün resmi sitesinden yeni bir açıklama yapılmıştır."

BAŞKANIN BEYANIDIR

Trabzonspor'un menfaatleri için kamuoyunu bilgilendirme adına yaptıkları söz konusu açıklamaya başka anlamlar yüklemenin sağlıklı bir bakış açısı olmadığını ifade eden Ağaoğlu, "Çok iyi bilinmelidir ki Trabzonspor resmi sayfalarında kulüp adına yayınlanan duyurular ve beyanlar, altında imzası olsun ya da olmasın, kulüp başkanının beyanlarıdır. Yasalar ve yönetmelikler karşısında da bu şekilde değerlendirilmektedir" açıklamasını yaptı.

HEDEF YİNE ŞAMPİYONLUK

Ağaoğlu, camiadan aldığı destekle çalışmalarına devam edeceğini vurgulayarak, "Değerli Trabzonspor camiası, göreve geldiğimiz 2018 yılından beri Trabzonspor'umuza şampiyonluk hedefi koyan ve şampiyonluğu yaşatan bir başkan olarak, UEFA Avrupa Ligi'nde, Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda beklentilerinize cevap verecek başarılara ulaşmak ve yeniden şampiyon olmak için sizlerden aldığım güçle çalışmalarıma devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

DİĞER
Ebru Gündeş ile klibinde aşk yaşamıştı! Türkiye'nin en iyi mankeni seçilen Berke Hürcan yıllara meydan okuyor
Teşhircilik! Okan Bayülgen'in sivri dilinden Demet Özdemir, Melis Sezen ve Merve Boluğur da nasibini aldı
Ne Haaland-Foden ne de Mbappe-Neymar! Avrupa'nın en iyisi onlar
Fırtına'ya yeşil ışık yaktı! Sağ bek transferinde öncelik onda
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Edin Visca müjdesi
Fırtına'ya yeşil ışık yaktı! Sağ bek transferinde öncelik onda
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
Bankalardan Kasım ayı emekli promosyonlarına zam!
KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kaan Ayhan adım adım İstanbul'a! Anlaşmayı duyurdular Kaan Ayhan adım adım İstanbul'a! Anlaşmayı duyurdular 07:50
Talisca bombası Talisca bombası 06:40
Seferovic'in yerine Dembele Seferovic'in yerine Dembele 06:37
Sergen Yalçın bombaladı Sergen Yalçın bombaladı 06:31
Tarihi buluşma Tarihi buluşma 06:30
Edin Visca müjdesi Edin Visca müjdesi 06:23
Daha Eski
Ajax Avrupa Ligi'nde devam edecek! Ajax Avrupa Ligi'nde devam edecek! 01:15
L'Pool'un galibiyeti liderlik için yetmedi! L'Pool'un galibiyeti liderlik için yetmedi! 01:15
Bayern grupları namağlup tamamladı! Bayern grupları namağlup tamamladı! 01:15
Barça Plzen'i deplasmanda 4'ledi! Barça Plzen'i deplasmanda 4'ledi! 01:14
Tottenham son dakikada lider olarak çıktı! Tottenham son dakikada lider olarak çıktı! 01:14
Frankfurt deplasmanda turladı! Frankfurt deplasmanda turladı! 01:14