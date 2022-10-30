Organize küfürler

Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen kaptanları Uğurcan Çakır'ı her statta organize şekilde küfredildiğni söyledi. Sürmen "Deplasman maçlarımızda kaptanımız Uğurcan'a saygısızca hakaretler ediliyor. En son bunu Beşiktaş maçında gördük. Beşiktaş yönetimi de sessiz kaldı. Onları kınıyorum. Küfürün hiçbiri doğru değil. İster ferdi ister koroyla olsun biz küfürün her türlüsüne karşıyız. Bizim taraftarımız bu konuda alkışlanacak tavır sergiliyor" dedi.
DivanKurulu Başkanı Ali Sürmen kaptanları Uğurcan Çakır'ı her statta organize şekilde küfredildiğni söyledi. Sürmen "Deplasman maçlarımızda kaptanımız Uğurcan'a saygısızca hakaretler ediliyor. En son bunu Beşiktaş maçında gördük. Beşiktaş yönetimi de sessiz kaldı. Onları kınıyorum. Küfürün hiçbiri doğru değil. İster ferdi ister koroyla olsun biz küfürün her türlüsüne karşıyız. Bizim taraftarımız bu konuda alkışlanacak tavır sergiliyor" dedi.