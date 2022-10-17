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Trabzonsporlu Serkan Asan'dan kötü haber! Yeniden...

Trabzonspor'un genç oyuncusu Serkan Asan, başarısız ameliyet kurbanı oldu. 23 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz hafta yeniden bıçak altına yattı. İşte ayrıntılar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 16:54
Trabzonsporlu Serkan Asan'dan kötü haber! Yeniden...

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un Altay'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlanan ve sol diz menüsküsünde yırtık oluşup ameliyat olan Serkan Asan ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

18 Mayıs 2022 tarihinde sakatlanan Serkan Asan, Trabzonspor Kulübü'nün devamlı çalıştığı Prof. Dr. Ömer Taşer'e ameliyat edilmişti. Normal şartlarda 1-2 ay önce dönmesi planlanan Serkan Asan'ın ağrıları ve şişlikleri bir türlü dinmeyince ameliyat başarısız oldu.

MERİH DEMİRAL'IN DOKTORUNA GİTTİLER
Serkan Asan'ın yaşadığı sorunları gören Trabzonspor Kulübü ise yardım alma kararı aldı. 61 Saat'in haberine göre, bordo Mavililer, A Milli Takımın yıldız oyuncularından Merih Demiral'in doktoru Profesör Dr. Christian Fink'e ulaştı. Geçtiğimiz hafta İsviçre'de yeniden bıçak altına yatan Serkan Asan'ın menisküsü yeniden temizlendi ve geri dönüşü 1,5 ay daha uzadı.

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