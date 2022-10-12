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TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına Anthony Nwakaeme'yi mumla arıyor!

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'dan ayrılarak Al-Fayha'ya transfer olan Nwakaeme mumla aranıyor. Fırtına ile çıktığı 145 maçta 47 gol atan, 40 da asist yapan 33 yaşındaki Nijeryalı yıldızın boşluğu dolmadı. Yeni gelenler, Nwakaeme’nin istatistiklerine yaklaşamadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2022 Çarşamba 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına Anthony Nwakaeme'yi mumla arıyor!

Son şampiyon Trabzonspor bu sezon beklentilerin altında kaldı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına Anthony Nwakaeme'yi mumla arıyor!

13 yeni takviye yapan Karadeniz devi, şu anda 17 puanla zirvesinin sadece 1 puan gerisinde ancak oynanan futbol eleştirileri de beraberinde getiriyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına Anthony Nwakaeme'yi mumla arıyor!

Geçtiğimiz sezonki kadrodan en fazla aranan isim ise tartışmasız Nwakaeme.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına Anthony Nwakaeme'yi mumla arıyor!

33 yaşındaki futbol profesörü, bireysel yetenekleri ile birçok maçta kilidi açmış, performansıyla taraflı tarafsız herkesi mest etmişti.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına Anthony Nwakaeme'yi mumla arıyor!

Bordo-mavililer geçen sezon şampiyonluğa ulaşırken Nwakaeme attığı 122 driplingin 71'inde başarılı olmuştu.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına Anthony Nwakaeme'yi mumla arıyor!

Maç basına 2.4 istatistik tutturmuştu.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına Anthony Nwakaeme'yi mumla arıyor!

AL-FAYHA'YA GİTMİŞTİ

İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından 2018-2019 sezonu başında 1 milyon 100 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilen yıldız oyuncu, ilk döneminde ligde 10 kez gol sevinci yaşadı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına Anthony Nwakaeme'yi mumla arıyor!

Sonraki sezon 11 kez fileleri havalandıran Nijeryalı, 2020-2021'de 7 golde kaldı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına Anthony Nwakaeme'yi mumla arıyor!

Nwakaeme, geçen sezon da 13 golle takımına büyük katkı vererek bordo-mavili takımda en skorer dönemini yaşadı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına Anthony Nwakaeme'yi mumla arıyor!

Asistleriyle de ön plana çıkan Nwakaeme, 120 lig maçında 41 kez fileleri havalandırdı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına Anthony Nwakaeme'yi mumla arıyor!

Geçen sezon sonunda sözleşmesi biten 33 yaşındaki süper yıldız, Al-Fayha takımına gitti.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına Anthony Nwakaeme'yi mumla arıyor!

Geçen yıl Nwakaeme maç başına 2.4 başarılı dripling elde etmişti. Yerine alınan Trezeguet, maç başına 3.3 dripling denese de sadece 0.9 oranında başarılı oluyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına Anthony Nwakaeme'yi mumla arıyor!

2022-23 sezonunda maç başına takım halinde başarılı dripling 7.2.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına Anthony Nwakaeme'yi mumla arıyor!

2022-23 sezonunda şimdiye kadar maç başına en fazla adam geçen Abdülkadir 1.1. Abdülkadir 14 deneme yaptı. 9 başarı sağladı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına Anthony Nwakaeme'yi mumla arıyor!

2022-23 sezonunda şimdiye kadar en fazla dripling deneyen Trezeguet. 30 denemede sadece 8 başarı. İkinci sırada Eren Elmalı. 15 denemede sadece 3 başarı.

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