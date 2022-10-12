TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına Anthony Nwakaeme'yi mumla arıyor!

Son şampiyon Trabzonspor bu sezon beklentilerin altında kaldı.
Son şampiyon Trabzonspor bu sezon beklentilerin altında kaldı.
13 yeni takviye yapan Karadeniz devi, şu anda 17 puanla zirvesinin sadece 1 puan gerisinde ancak oynanan futbol eleştirileri de beraberinde getiriyor.
Geçtiğimiz sezonki kadrodan en fazla aranan isim ise tartışmasız Nwakaeme.
33 yaşındaki futbol profesörü, bireysel yetenekleri ile birçok maçta kilidi açmış, performansıyla taraflı tarafsız herkesi mest etmişti.
Bordo-mavililer geçen sezon şampiyonluğa ulaşırken Nwakaeme attığı 122 driplingin 71'inde başarılı olmuştu.
Maç basına 2.4 istatistik tutturmuştu.
AL-FAYHA'YA GİTMİŞTİ
İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından 2018-2019 sezonu başında 1 milyon 100 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilen yıldız oyuncu, ilk döneminde ligde 10 kez gol sevinci yaşadı.
Sonraki sezon 11 kez fileleri havalandıran Nijeryalı, 2020-2021'de 7 golde kaldı.
Nwakaeme, geçen sezon da 13 golle takımına büyük katkı vererek bordo-mavili takımda en skorer dönemini yaşadı.
Asistleriyle de ön plana çıkan Nwakaeme, 120 lig maçında 41 kez fileleri havalandırdı.
Geçen sezon sonunda sözleşmesi biten 33 yaşındaki süper yıldız, Al-Fayha takımına gitti.
Geçen yıl Nwakaeme maç başına 2.4 başarılı dripling elde etmişti. Yerine alınan Trezeguet, maç başına 3.3 dripling denese de sadece 0.9 oranında başarılı oluyor.
2022-23 sezonunda maç başına takım halinde başarılı dripling 7.2.
2022-23 sezonunda şimdiye kadar maç başına en fazla adam geçen Abdülkadir 1.1. Abdülkadir 14 deneme yaptı. 9 başarı sağladı.
2022-23 sezonunda şimdiye kadar en fazla dripling deneyen Trezeguet. 30 denemede sadece 8 başarı. İkinci sırada Eren Elmalı. 15 denemede sadece 3 başarı.