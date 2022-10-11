Haberler Trabzonspor Erman Toroğlu Trabzonspor Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Erman Toroğlu Trabzonspor Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Son dakika Trabzonspor Kasımpaşa maçı haberleri: Spor Toto Süper Lig2in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Usta yorumcu Erman Toroğlu da kritik karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazı...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2022 Salı 06:50
Erman Toroğlu Trabzonspor Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Bu yazıyı yazmaya 88. dakikada başladım… Öyle bir yazı ki zorlana zorlana yazdık.

Erman Toroğlu Trabzonspor Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Çünkü maçta hiçbir şey yok.

Erman Toroğlu Trabzonspor Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Trabzonspor sahasında oynuyor, öyle ağır oynuyor ki Kasımpaşa kapanıyor yapılan ataklar sabun köpüğü gibi eriyor.

Erman Toroğlu Trabzonspor Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Kasımpaşa hücuma çabuk çıkmaya çalışıyor ama vakit geçtikçe yoruldular.

Erman Toroğlu Trabzonspor Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Abdullah Avcı ne kadar kozu varsa hepsini oynadı ama bence Hamsik'i çıkarmakla hata yaptı.

Erman Toroğlu Trabzonspor Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Çünkü bu maçtaki kilidi çözecek adam oydu.

Erman Toroğlu Trabzonspor Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Sonlara doğru Trabzonspor baskı yapar gözüktü ama cepheden yapılan ortalar hiç tesirli olmadı.

Erman Toroğlu Trabzonspor Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Bir iki kere aut çizgisine indiler, oradan top çevirdiler onlar tehlikeli oldu.

Erman Toroğlu Trabzonspor Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Ama çok da değildi. Trabzonspor maalesef bu sezon iyi futbol oynamıyor. O gitti, bu gitti, yorgunluk diyorlar ama hepsi hikaye… Tempolu futbol oynamıyorlar, ağır kalınca da rakibin işine geliyor.

Erman Toroğlu Trabzonspor Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Trabzonsporlu futbolcularda bu sezon şunu görüyorum; can-ı gönülden oynamıyorlar.

Erman Toroğlu Trabzonspor Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Sahada kavga etmiyorlar. Bazı futbolcular kaçak dövüşüyorlar.

Erman Toroğlu Trabzonspor Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Bunları da toparlayacak adam Abdullah Avcı…

Erman Toroğlu Trabzonspor Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Trabzonspor iyi oynamıyor diyoruz ama bu maçı alsalar lider olacaklardı.

Erman Toroğlu Trabzonspor Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Bu da şunu gösteriyor, Türkiye'deki futbolun kalitesini. Hüseyin Göçek hiç zorlanmadan bir maç yönetti. Verdiği kararlarda genelde doğruydu.

Erman Toroğlu Trabzonspor Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Tek hatası oyunun içine fazlasıyla girdi. Nitekim topla da çarpıştı.Trabzonspor seyircisinin bu maçlarda tribünleri doldurması gerekir.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Avcı: Kalitemize yakışmadı
Trabzon'da gol sesi çıkmadı!
Uzman Öğretmenlik başvuru sonucu sorgula
İSKİ su kesintisi olan ilçeler 11 Ekim 2022
Canlı altın fiyatları (11 Ekim)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Teknik adamla yollarını ayırdılar! Teknik adamla yollarını ayırdılar! 01:27
Jesus adını tarihe yazdırıyor! İşte o liste... Jesus adını tarihe yazdırıyor! İşte o liste... 00:41
🔴 A SPOR CANLI YAYIN 🔴 A SPOR CANLI YAYIN 00:39
Her şey var kazanan yok! Muriqi... Her şey var kazanan yok! Muriqi... 00:38
Lucescu: Sığınaklarda korkuyoruz! Lucescu: Sığınaklarda korkuyoruz! 00:38
F.Bahçe'nin golüne sevindi mi? Caner'den açıklama geldi F.Bahçe'nin golüne sevindi mi? Caner'den açıklama geldi 00:37
Daha Eski
Avcı: Kalitemize yakışmadı Avcı: Kalitemize yakışmadı 00:31
Trabzon'da gol sesi çıkmadı! Trabzon'da gol sesi çıkmadı! 00:31
9. hafta sona erdi! İşte güncel puan durumu 9. hafta sona erdi! İşte güncel puan durumu 00:31
Yiğido'nun hasreti sona erdi! Yiğido'nun hasreti sona erdi! 00:31
İtalyanlar duyurdu! Dünya devleri onun peşinde İtalyanlar duyurdu! Dünya devleri onun peşinde 00:30
'Batsman' atıyor F.Bahçe kazanıyor! O maçlarda... 'Batsman' atıyor F.Bahçe kazanıyor! O maçlarda... 00:30