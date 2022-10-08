TRABZONSPOR HABERLERİ: Bakasetas'tan büyük fedakarlık!

Bakasetas, Trabzonspor'un hücum yükünün büyük bir bölümünü çekiyor.
Bakasetas, Trabzonspor'un hücum yükünün büyük bir bölümünü çekiyor.
Süper Lig'de son 3 karşılaşmada fileleri sarsan ve 1 de asist yapan Yunan futbolcu, Avrupa Ligi'ndeki 3 maçta da skora katkı yaptı.
İlk 2 Avrupa sınavında asist yapan 29 yaşındaki maestro, Monaco'da tek golümüzü attı.
Bu sezon toplam 6 gol, 3 asiste ulaşan 1.81 boyundaki yıldız, özellikle son 6 resmi maçta coştu (4 gol ve 2 asist).
Bu arada Bakasetas'ın ciddi bir sakatlık tehlikesi de atlattığı ortaya çıktı.
Abdullah Avcı, konu ile ilgili, "Baka çok özel bir oyuncu, özel bir karakter ve her şeyin içinde olmak istiyor.
Son Yunanistan milli maçında da sakatlandı" dedi.
CİDDİ KANAMASI VAR
Avcı şöyle devam etti: "Ayağında ciddi kanama vardı. Ama Baka öyle bir oyuncu ki son milli maçında o kanamayla forma giydi.
Bunu beklemiyordum. 70 dakika oynadı.
Sonrasında geldi Kayseri sınavı. Belli bir süre sahada tutacaktık.
Ama oyunun içinde de çok aktif olmaya başlayınca sonuna kadar tuttuk.
Kanama çok yükseldi. Sağlık ekibinden aldığımız geri bildirimler, pas geçilmesi veya az süre alması gerektiğini gösterdi.
Ayaklarında başka bir şey hissetmeye başladığını kendi de ifade etti.
Çünkü yorgunluktan çok fazla yük binmişti. Onun için Monaco karşısında az bir süre verdik ama o yine de katkısını yaptı."