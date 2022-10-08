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TRABZONSPOR HABERLERİ: Bakasetas'tan büyük fedakarlık!

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 3. maçında deplasmanda Monaco ile karşı karşıya geldi. Fırtına'nın Yunan yıldızı Bakasetas, ayağındaki şiddetli ağrı ve kanamaya rağmen 59. dakikada oyuna girdi. 72’de de golümüzü atan Yunan maestro, resitaline devam etti. Bu yıl 6. kez fileleri sarstı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ: Bakasetas'tan büyük fedakarlık!

Bakasetas, Trabzonspor'un hücum yükünün büyük bir bölümünü çekiyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Bakasetas'tan büyük fedakarlık!

Süper Lig'de son 3 karşılaşmada fileleri sarsan ve 1 de asist yapan Yunan futbolcu, Avrupa Ligi'ndeki 3 maçta da skora katkı yaptı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Bakasetas'tan büyük fedakarlık!

İlk 2 Avrupa sınavında asist yapan 29 yaşındaki maestro, Monaco'da tek golümüzü attı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Bakasetas'tan büyük fedakarlık!

Bu sezon toplam 6 gol, 3 asiste ulaşan 1.81 boyundaki yıldız, özellikle son 6 resmi maçta coştu (4 gol ve 2 asist).

TRABZONSPOR HABERLERİ: Bakasetas'tan büyük fedakarlık!

Bu arada Bakasetas'ın ciddi bir sakatlık tehlikesi de atlattığı ortaya çıktı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Bakasetas'tan büyük fedakarlık!

Abdullah Avcı, konu ile ilgili, "Baka çok özel bir oyuncu, özel bir karakter ve her şeyin içinde olmak istiyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Bakasetas'tan büyük fedakarlık!

Son Yunanistan milli maçında da sakatlandı" dedi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Bakasetas'tan büyük fedakarlık!

CİDDİ KANAMASI VAR

Avcı şöyle devam etti: "Ayağında ciddi kanama vardı. Ama Baka öyle bir oyuncu ki son milli maçında o kanamayla forma giydi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Bakasetas'tan büyük fedakarlık!

Bunu beklemiyordum. 70 dakika oynadı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Bakasetas'tan büyük fedakarlık!

Sonrasında geldi Kayseri sınavı. Belli bir süre sahada tutacaktık.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Bakasetas'tan büyük fedakarlık!

Ama oyunun içinde de çok aktif olmaya başlayınca sonuna kadar tuttuk.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Bakasetas'tan büyük fedakarlık!

Kanama çok yükseldi. Sağlık ekibinden aldığımız geri bildirimler, pas geçilmesi veya az süre alması gerektiğini gösterdi.

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