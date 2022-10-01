Kayserispor-Trabzonspor maçı CANLI İZLE

Kayserispor ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında karşı karşıya geliyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ümit Öztürk yönetiyor.

KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LER

Kayserispor

Bilal Bayazit, Onur Bulut, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Cardoso, Ramazan Civelek, Mensah, Thiam, Gavranovic.

Trabzonspor

Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Gomez

KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor - Trabzonspor maçı 1 Ekim Cumartesi günü saat 17:00'den itibaren beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

51. RANDEVU

Trabzonspor ile Kayserispor ligde 51. kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında oynanan 50 maçta bordo-mavililerin 31'e 7 üstünlüğü bulunurken, 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibi rakip filelere 94 gol atarken, kalesinde ise 51 gol gördü.

KAYSERİ'DE TRABZONSPOR ÜSTÜN

Kayserispor ile Trabzonspor arasında Kayseri'de oynanan 25 karşılaşmada bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor. Trabzonspor, söz konusu mücadelelerde 12 galibiyet alırken, ev sahibi ise 6 defa kazanan taraf oldu. 7 maçta da taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Bordo-mavililer, 31 gol atarken, kalesinde 23 gole engel olamadı.