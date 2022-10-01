Kayserispor - Trabzonspor: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor.
8. hafta maçında Trabzonspor deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşma bordo-mavililerin 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.
Fırtına 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada rakibini Bakasetas ve Umut Bozok'un attığı gollerle mağlup etti.
Bu sonuçla Trabzonspor puanını 16'ya çıkardı, Kayserispor ise 12 puanda kaldı.
VAR'DA İZLEDİ PENALTIYI VERDİ
Bordo-mavililer, mücadelenin 77. dakikasında penaltı kazandı. Trezeguet ceza sahası içinde Onur Bulut'un müdahalesiyle yerde kaldı. VAR uyarısı sonrası pozisyonu inceleyen hakem Ümit Öztürk beyaz noktayı gösterdi.
Topun başına geçen Bakasetas, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
UMUT BOZOK GOLLERİNE DEVAM EDİYOR
Bordo-mavililerin Lorient'ten kadrosuna kattığı Umut Bozok, fileleri havalandırmaya devam ediyor.
Golcü futbolcu Süper Lig'de çıktığı 4 karşılaşmada 2. golünü attı.