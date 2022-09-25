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TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı sistemini değiştirdi Bakasetas coştu

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kaleye yakın oynadığında çok daha etkili olan 29 yaşındaki Anastasios Bakasetas göre yeni bir sistem belirledi. Baka, 10 numaraya geçtikten sonra 4 maçta 2 gol attı, 3 asist yaptı

YUNUS EMRE SEL Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2022 Pazar 06:50
Yunus Emre Sel
TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı sistemini değiştirdi Bakasetas coştu

Son şampiyon Trabzonspor, geçen sezon ezbere sayılan kadrosunda Cornelius'u Kopenhag'a sattı. Edin Visca'nın Hatayspor maçında kolu kırıldı. Anthony Nwakaeme de takımdan ayrıldı. Teknik direktör Abdullah Avcı yeni bir yol bulmak zorundaydı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı sistemini değiştirdi Bakasetas coştu

İlk planından istediği verimi alamayınca oyunu Anastasios Bakasetas üzerinden kurmaya karar verdi. Uzun süre gol atamayan Yunan yıldız, kaleye daha yakın olduğu 10 numara pozisyonuna geçince çok daha etkili oldu.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı sistemini değiştirdi Bakasetas coştu

8 numarada forma giyerken istediği şut ve pas opsiyonlarını bulamayan Bakasetas kaleye yaklaştıkça rahatladı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı sistemini değiştirdi Bakasetas coştu

KATKI VERMEYE BAŞLADI

Bordo-mavili ekibin hocası Abdullah Avcı, Anastasios Bakasetas'ı kaleye yaklaştırdığı bir sisteme döndü.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı sistemini değiştirdi Bakasetas coştu

Bu da Yunan yıldızın açılmasını sağladı. 29 yaşındaki futbolcu, 10 numara pozisyonuna geçtikten sonra çıktığı 4 maçta 2 defa fileleri havalandırmayı başardı. 3 asistle de takım arkadaşlarını besledi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı sistemini değiştirdi Bakasetas coştu

Avcı hatırlanacağı üzere Enis Bardhi ve Abdülkadir Ömür'ü kenara çekerek, sahada 10 numara olarak sadece Anastasios Bakasetas'ı bırakmıştı. 1,81 boyundaki yıldız oyuncunun performansı da böylece kısa sürede şahlandı. Avcı, hücumları Baka üzerinden oynayacak.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı sistemini değiştirdi Bakasetas coştu

'ŞUTA YAKIN OLMAYI ÇOK SEVERİM'

Anastasios Bakasetas da yeni sistemin kendisi için çok uygun olduğunu kaydetti. Yunan yıldız "10 numarada oynamayı sevdiğimi herkes biliyor. Bu bir sır değil.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı sistemini değiştirdi Bakasetas coştu

Benim isteğim her zaman kaleye yakın, her zaman şut atabileceğim bir noktada olmak. Tabii ki takımın nerede ihtiyacı varsa orada da oynarım. Hepimiz tek bir amaç için buradayız. O da kupalar kazanmak" diye konuştu.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı sistemini değiştirdi Bakasetas coştu

4 GOL VE 4 ASİSTLE OYNUYOR

Fırtına'nın yıldızı Anastasios Bakasetas bu sezon 11 resmi maçta boy gösterdi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı sistemini değiştirdi Bakasetas coştu

Tecrübeli hücum oyuncusu, 4 defa fileleri havalandırdı. Yunan maestro aynı zamanda 4 de asist katkısı sağladı. 4 golünün 3'ü penaltıdan.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı sistemini değiştirdi Bakasetas coştu

BAKASETAS LİGİN ZİRVESİNDE

Karadeniz ekibinin süper yıldızı Anastasios Bakasetas sadece golleriyle değil oyun kurumunda da çok etkili.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı sistemini değiştirdi Bakasetas coştu

Yunan yıldız maç başına en fazla anahtar pas atan oyuncu. 3.2 ile Süper Lig'in zirvesinde yer alıyor. Bakasetas'ı 2.7 ile Maxim ikinci sırada.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı sistemini değiştirdi Bakasetas coştu

YÜKSEK PAS İSABET ORANI

Anastasios Bakasetas, şu anki formuyla Trabzonspor'un hücumda en önemli silahı olarak göze çarpıyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı sistemini değiştirdi Bakasetas coştu

Yunan yıldız şu ana kadar Süper Lig'de yüzde 83'lük bir pas isabet oranı yakaladı. Bunların büyük bölümünü de rakip yarı alanda yapıyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı sistemini değiştirdi Bakasetas coştu

BAKA SÜREKLİ GOL ARIYOR

Fırtına'nın 10 numarası Anastasios Bakasetas, Süper Lig'de geride kalan 7 haftada maç başına 5.2 defa rakip ceza alanında topla buluştu.

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