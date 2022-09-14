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Rota Kızılyıldız

Bordomavililer, yarın Avrupa Ligi H Grubu'nda ikinci maçına çıkacak. Saat 19.45'te Kızılyıldız'ı Akyazı'da ağırlayacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 06:50
Rota Kızılyıldız

Bordomavililer, yarın Avrupa Ligi H Grubu'nda ikinci maçına çıkacak. Saat 19.45'te Kızılyıldız'ı Akyazı'da ağırlayacak. İlk maçta Ferencvaros'a deplasmanda mağlup olan Fırtına'nın, ilk 2 hedefi doğrultusunda bu maçı kazanması oldukça önemli. Karadeniz devinin rakibi Sırbistan Ligi'nde bu hafta Novi Pazar deplasmanına giderken, 2-1'lik skorla galibiyete uzandı.

RAKİBİN PROGRAMI

Kızılyıldız takımı saat 19.00'da Akyazı Stadyumu'nda ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık idman gerçekleştirecek. Öncesinde 18.30'da Kızılyıldız Teknik Direktörü Milojevic ve bir futbolcu basın mensuplarına konuşacak.

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