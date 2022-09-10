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Dorukhan Trabzon'a döndü

Ümraniyespor maçında sakatlanan ve sol diz ön çapraz bağ yaralanması ve dış menisküs yırtığı tanısıyla ameliyat edilen Dorukhan Toköz, dün Trabzon'a döndü. Yönetim kurulu üyeleri Zafer Göktaş ve Kemal Ertürk, Dorukhan'ı karşılayarak "Geçmiş olsun" dediler.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 06:50
Dorukhan Trabzon'a döndü
Ümraniyespor maçında sakatlanan ve sol diz ön çapraz bağ yaralanması ve dış menisküs yırtığı tanısıyla ameliyat edilen Dorukhan Toköz, dün Trabzon'a döndü. Yönetim kurulu üyeleri Zafer Göktaş ve Kemal Ertürk, Dorukhan'ı karşılayarak "Geçmiş olsun" dediler.
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