Haberler Trabzonspor İstanbul'da ameliyat olan Dorukhan Toköz Trabzon'a geldi

İstanbul'da ameliyat olan Dorukhan Toköz Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un Ümraniyespor deplasmanında sakatlanan ve İstanbul'da ameliyat olan Dorukhan Toköz Trabzon'a geldi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 15:50 Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 16:00
İstanbul'da ameliyat olan Dorukhan Toköz Trabzon'a geldi

Trabzonspor'dan yapılan resmi açıklamada, "Bir süre önce İstanbul'da başarılı bir operasyon geçiren ve tedavi süreci devam eden Dorukhan Toköz bugün Trabzon'a geldi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, bir süre önce İstanbul'da başarılı bir operasyon geçiren ve tedavi süreci devam eden Dorukhan Toköz'ün kente geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Yönetim kurulu üyelerimizden Zafer Göktaş ve Kemal Ertürk, Dorukhan'ı Trabzon Havalimanı'nda karşılayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiler." ifadelerine yer verildi.

Dorukhan Toköz'ün tedavisine Trabzon'da devam edileceği belirtildi.

Trabzonspor'un geçen hafta HangiKredi Ümraniyespor ile oynadığı maçta sakatlanan ve 3 Eylül Cumartesi günü İstanbul'daki özel bir hastanede sol diz ön çapraz bağ yaralanması ve dış menisküs yırtığı tanısıyla ameliyat edilen 26 yaşındaki oyuncuya, artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve dış menisküs tamiri uygulanmıştı.

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