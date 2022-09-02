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Abdullah Avcı Ümraniyespor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasının açılış mücadelesinde Trabzonspor deplasmanda Ümraniyespor'u Trezeguet'in golüyle 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında Abdullah Avcı Dorukhan Toköz'ün hakkında konuştu. Avcı, "Şimdi hastaneye geçeceğim. Bağ ile ilgili bir durum var ama çapraz mı değilim bilmiyoruz. 1 saate net bir bilgi gelecektir." dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2022 Cuma 23:40 Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2022 Cuma 23:44
Abdullah Avcı Ümraniyespor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Dorukhan'ın sakatlığı hakkında konuşan Avcı, "Şimdi hastaneye geçeceğim. Bağ ile ilgili bir durum var ama çapraz mı değilim bilmiyoruz. 1 saate net bir bilgi gelecektir." dedi.

"Recep hoca elindeki kadro ile harika işler yapıyor. Kendisini tebrik ediyorum.

Trezeguet'in gol atması onu da rahatlattı. İkinci yarı da daha iyi bir oyun oynadık. Bir değişim içindeyiz, bu değişimde kazanarak devam etmek önemli. Bu oyunumuzun üzerine koyarak devam etmeliyiz. Kazandık, ligdeki gidişatımızda bir sorun yok, bu oyunu daha da geliştirmeliyiz. 11 oyuncumuzun 7'si değişik, kolay değil. Önemli olan kazanmaktı bu geçiş döneminde." ifadelerini kullandı.

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