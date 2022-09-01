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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Marko Arnautovic harekatı!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Cornelius'un ayrılmasının ardından Umut Bozok'u transfer eden bordo-mavililer girişimlerini sıklaştırdı. Trabzonspor 'ana hedefi' Dovbyk'tan cevap beklerken alternatifleriyle de görüşüyor. 33 yaşındaki Arnautovic için kulübü Bologna ile temaslar sürüyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Marko Arnautovic harekatı!

Bordo-mavililer hücum hattını baştan sona yeniliyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Marko Arnautovic harekatı!

Geçen sezon şampiyon olan kadrodan Cornelius ve Nwakaeme ayrıldı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Marko Arnautovic harekatı!

Sağ kanatta da Edin Visca kolu kırıldığı için ilk devreyi kapattı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Marko Arnautovic harekatı!

Bordo-mavililer, Nwakaeme'nin yerine Trezeguet'yi almıştı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Marko Arnautovic harekatı!

Bir de Naci Ünüvar takviyesi geldi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Marko Arnautovic harekatı!

Forvete genç Montasser Lahtimi ve Umut Bozok'u alan Karadeniz devi 'ana hedefi' Dovbyk dışında bir oyuncuyu daha gündemine aldı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Marko Arnautovic harekatı!

Menajerler Bologna forması giyen Marko Arnautovic'i Trabzonspor'a önerdi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Marko Arnautovic harekatı!

Yönetim, kendilerine sunulan Marko Arnautovic ismini teknik direktör Abdullah Avcı'ya iletti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Marko Arnautovic harekatı!

Deneyimli çalıştırıcı da önceliğinin Artem Dovbyk olduğunu hatırlatarak 33 yaşındaki başarılı isme onay verdi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Marko Arnautovic harekatı!

Bordo-mavili idareciler hem Bologna hem de Avusturyalı forvetle görüşmelere başladı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Marko Arnautovic harekatı!

Trabzonspor, Arnautovic'in yaşı 33 olduğu için maksimum bonservis bedeli olarak 2 milyon euro'ya çıkmayı düşünüyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Marko Arnautovic harekatı!

Oyuncuya da kulübün tavan ücreti 1.5 milyon euro artı bonuslar önerilecek.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Marko Arnautovic harekatı!

AVCI'NIN TARZI

Marko Arnautovic, Abdullah Avcı'nın kariyeri boyunca sevdiği forvet oyuncularına benziyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Marko Arnautovic harekatı!

Usta hoca, hücum hattının en ucunda genelde 1.90'ın üzerinde forvetleri tercih ediyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Marko Arnautovic harekatı!

Oyun planında savunmadan çıkarken vurulan uzun topları saklayabilecek birine ihtiyaç duyuyor.

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