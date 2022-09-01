TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Marko Arnautovic harekatı!

Bordo-mavililer hücum hattını baştan sona yeniliyor.
Bordo-mavililer hücum hattını baştan sona yeniliyor.
Geçen sezon şampiyon olan kadrodan Cornelius ve Nwakaeme ayrıldı.
Sağ kanatta da Edin Visca kolu kırıldığı için ilk devreyi kapattı.
Bordo-mavililer, Nwakaeme'nin yerine Trezeguet'yi almıştı.
Bir de Naci Ünüvar takviyesi geldi.
Forvete genç Montasser Lahtimi ve Umut Bozok'u alan Karadeniz devi 'ana hedefi' Dovbyk dışında bir oyuncuyu daha gündemine aldı.
Menajerler Bologna forması giyen Marko Arnautovic'i Trabzonspor'a önerdi.
Yönetim, kendilerine sunulan Marko Arnautovic ismini teknik direktör Abdullah Avcı'ya iletti.
Deneyimli çalıştırıcı da önceliğinin Artem Dovbyk olduğunu hatırlatarak 33 yaşındaki başarılı isme onay verdi.
Bordo-mavili idareciler hem Bologna hem de Avusturyalı forvetle görüşmelere başladı.
Trabzonspor, Arnautovic'in yaşı 33 olduğu için maksimum bonservis bedeli olarak 2 milyon euro'ya çıkmayı düşünüyor.
Oyuncuya da kulübün tavan ücreti 1.5 milyon euro artı bonuslar önerilecek.
AVCI'NIN TARZI
Marko Arnautovic, Abdullah Avcı'nın kariyeri boyunca sevdiği forvet oyuncularına benziyor.
Usta hoca, hücum hattının en ucunda genelde 1.90'ın üzerinde forvetleri tercih ediyor.
Oyun planında savunmadan çıkarken vurulan uzun topları saklayabilecek birine ihtiyaç duyuyor.
Geçmişte Mehmet Batdal (1.95), Emmanuel Adebayor (1.92), Andreas Cornelius (1.93) gibi oyuncuları isteyen Avcı, Arnautovic'e de bu sebeple onay veriyor.