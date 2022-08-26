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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'nın gündemine 22'lik golcü Jörgen Larsen geldi!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Hollanda takımlarından Groningen forması giyen 22 yaşındaki Norveçli forvet Jörgen Strand Larsen'i gündemine aldı. İşte detaylar... (TS transfer haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2022 Cuma 14:05
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'nın gündemine 22'lik golcü Jörgen Larsen geldi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, gündemine sürpriz bir ismi aldı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'nın gündemine 22'lik golcü Jörgen Larsen geldi!

Sabah'ta yer alan habere göre Trabzonspor şu an yabancı kontenjanında boş olan 98 doğumlu veya daha küçük yaş grubundaki oyuncu transferi için Groningen forması giyen 22 yaşındaki forvet Jörgen Strand Larsen ile ilgileniyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'nın gündemine 22'lik golcü Jörgen Larsen geldi!

Jörgen Strand Larsen, geçtiğimiz sezon Groningen formasıyla çıktığı 35 resmi maçta 17 gol 2 asistlik katkı sağladı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'nın gündemine 22'lik golcü Jörgen Larsen geldi!

JÖRGEN STRAND LARSEN KİMDİR?

6 Şubat 2000 tarihinde Norveç'te dünyaya geldi. Kariyerine Kvik Halden altyapısında başladı. 2017'de Milan'ın altyapısına transfer olan 22 yaşındaki genç futbolcu, 2020'den bu yana da Groningen forması giyiyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'nın gündemine 22'lik golcü Jörgen Larsen geldi!

Forvet hattında görev yapan Larsen, 1.93 cm'lik boyuyla dikkat çekiyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro.

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