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Trabzon için hatıra para

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonu Şampiyonu Trabzonspor için özel hatıra parası bastı. Gümüş üzeri altın kaplama, Gümüş, Bronz olarak basılan hatıra paralar, Darphane'nin sitesinden satışa sunuldu. Hatıra paralar 3'lü set halinde alına bildiği gibi tek tek de alınabiliyor. Üçlü set 1400 TL'ye satışa sunulurken, Gümüş üzeri altın kaplama olan 570 TL'ye, Gümüş olan 520 TL'ye ve Bronz olan 150 TL'ye satılıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 06:50
Trabzon için hatıra para

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonu Şampiyonu Trabzonspor için özel hatıra parası bastı. Gümüş üzeri altın kaplama, Gümüş, Bronz olarak basılan hatıra paralar, Darphane'nin sitesinden satışa sunuldu. Hatıra paralar 3'lü set halinde alına bildiği gibi tek tek de alınabiliyor. Üçlü set 1400 TL'ye satışa sunulurken, Gümüş üzeri altın kaplama olan 570 TL'ye, Gümüş olan 520 TL'ye ve Bronz olan 150 TL'ye satılıyor. Trabzonspor taraftarlarının satışa sunulan hatıra paralara yoğun ilgi gösterdiği öğrenildi.

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