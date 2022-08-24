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TRABZONSPOR KOPENHAG MAÇI CANLI İZLE 📺 | Trabzonspor Kopenhag maçı canlı hangi kanalda? Trabzonspor maçı saat kaçta?

Trabzonspor ile Kopenhag, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor ilk maçta 2-1 mağlup olmuştu. Fırtına, bu maçı kazanarak gruplara kalmanın hesabını yapıyor. Temsilcimizde Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Bakasetas kritik maçta forma giyemeyecek. Trabzonspor Kopenhag maçı öncesinde detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, yayınlanacağı kanal, muhtemel 11'leri, Trabzonspor Kopenhag maçının hakemi ve eksikler araştırılıyor. Peki, Trabzonspor Kopenhag maçı canlı hangi kanalda? Trabzonspor maçı saat kaçta?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 09:37 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 10:00
TRABZONSPOR KOPENHAG MAÇI CANLI İZLE 📺 | Trabzonspor Kopenhag maçı canlı hangi kanalda? Trabzonspor maçı saat kaçta?

📺 Trabzonspor - Kopenhag maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Trabzonspor, Danimarka ekibi Kopenhag'ı konuk edecek. Abdullah Avcı ve öğrencileri maçı kazanarak adını gruplara yazdırmak için mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?


👉 TRABZONSPOR - KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Kopenhag maçı 24 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak. Maç ile iglili tüm gelişmeler öncesinde, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.

📋 TRABZONSPOR - KOPENHAG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Dorukhan, Abdülkadir Ömür, Bardhi, Djaniny, Trezeguet, Cornelius

Kopenhag: Yan, Diks, Vavro, Kristiansen, Claesson, Zeca, Lerager, Biel, Khotcholava, Haraldsson, Falk


💥 TRABZONSPOR'DA EKSİKLER

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Hollandalı hakem Danny Makkelie, yönetecek.

Trabzonspor'da, sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan forma giyemeyecek. Fraport TAV Antalyaspor maçında kasığında ağrı hisseden Anastasios Bakasetas da maçta süre alamayacak.

📊 TURU GEÇERSE 2. KEZ

Trabzonspor, turu geçerse 2. kez UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında mücadele edecek.

Bordo-mavililer, Kopenhag karşısında turu geçmesi halinde 2011-2012 sezonda katıldığı grup maçlarında 10 sezon aradan sonra yeniden katılmış olacak.

DEVLERE KARŞI ZAFERLER

Trabzonspor, Avrupa sınavlarında güçlü takımlara karşı da başarılı sonuçlar aldı. Bordo-mavililer, 1976-1977 sezonunda İngiltere'nin Liverpool, 1983-1984 sezonunda İtalya'nın Inter, 1990-1991 sezonunda İspanya'nın Barcelona ve 1994-1995 sezonunda ise İngiltere'nin Aston Villa takımını Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 1-0'lık sonuçlarla yenmeyi başardı.

Karadeniz ekibi, 1983-1984 sezonunda yendiği Inter'i 14 Eylül 2011'de oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçında da 1-0 mağlup ederek Avrupa'da adından söz ettirmişti.


📊 EN FARKLI GALİBİYETİ ARNAVUTLUK TAKIMI KARŞISINDA ALDI

Bordo-mavililer, Avrupa Kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı. Karadeniz ekibi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek, 140 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı.

Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise İspanya'nın Barcelona takımı karşısında almıştı.Trabzonspor, Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona'ya 7-2'lik sonuçla mağlup olmuştu.

Bordo-mavili ekibin Avrupa kupaları tarihinde en fazla gol atan oyuncusu ise Hami Mandıralı oldu. Trabzonspor'un unutulmaz golcüsü, Avrupa kupalarında toplam 23 gol kaydetti.

📌 AVRUPA PERFORMANSI

Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı 140 maçın performans tablosu şöyle:

Organizasyon Maç Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Attığı gol Yediği gol
Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi 29 10 7 12 25 36
Kupa Galipleri Kupası 12 4 4 4 13 18
UEFA Kupası-Avrupa Ligi 87 33 22 32 116 119
UEFA Intertoto Kupası 8 3 1 4 19 12
UEFA Konferans Ligi 4 - 2 2 5 9
Toplam 140 50 36 54 178 194

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