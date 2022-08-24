Dorukhan Toköz Kopenhag karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu! " Tüm takım çok üzgün"

Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde Fırtına, Kopenhag'a elenerek Devler ligine veda etti. Karşılaşma sonu Dorukhan Toköz, "Takım olarak çok üzgünüz maalesef olmadı." açıklamalarında bulundu.

Dorukhan Toköz: Çok istedik. Maça çok iyi başladık. Fırsatları değerlendirsek çok farklı olurdu. Tüm takım çok üzgün. Hak etmiştik. İyi oynadık. Pozisyonlar bulduk ama maalesef olmadı, çok üzgünüz.

"UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor'u en iyi şekilde temsil edeceğiz. Kimsenin yüzünü kara çıkarmayacağız. Ayağa kalkacağız." dedi.