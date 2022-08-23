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Trabzonspor'da 3 yıldız ilk 11’e

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Kopenhag karşılaşması öncesinde kurmaylarıyla oturdu, kararını verdi. A.Ömür, Marc Bartra ve Enis Bardhi, rövanş maçında 11’de olacak

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 06:50
Trabzonspor'da 3 yıldız ilk 11’e

Fırtına'da gözler tamamen Kopenhag karşılaşmasına çevrilmiş durumda. Herkes Şampiyonlar Ligi ateşiyle yanıp tutuşurken teknik direktör Abdullah Avcı da rakibin durumu, kendi oyuncularının performansı, maç taktiği ve daha birçok parametreyi göz önüne alarak planını yaptı. Kurmaylarıyla toplanan usta hoca Kopenhag rövanşının 11'ini büyük oranda belirledi. Buna göre kalede Uğurcan görev yapacak. Larsen, Hugo ve Eren'e stoperde Bartra katılacak. Abdülkadir Ömür orta sahaya yerleşecek. Siopis ve Enis Bardhi orta sahayı tamamlayacak. Kenarlarda Djaniny ile Trezeguet görev alacak. En uçta yine Andreas Cornelius olacak.

BASKI VE TEMPO
Abdullah Avcı, Kopenhag rövanşı öncesinde öğrencilerine bir konuşma yapmıştı. Onları hem motive etti hem de Danimarka temsilcisine karşı neler istediğini anlattı. Usta hoca, ilk maça göre daha baskılı ve tempolu bir futbol görmek istediğini hafızalarına kazıdı.

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