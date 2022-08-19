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Son Fırtına Lahtimi

21 yaşında olan Mountassir Lahtimi için kulübü FUS’A 600 bin euro ödenecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 06:50
Son Fırtına Lahtimi

Trabzonspor, Mountassir Lahtimi'yi kadrosuna kattı. Trabzon'a getirilen 21 yaşındaki oyuncu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı. KAP'a göderilen açıklamada futbolcunun kulübü Fath Union Sport (FUS) Rabat'a 600 bin euro ödeneceği bildirildi. Ayrıca sonraki satıştan %17 kar payı verilecek. Lahtimi'ye ise bu sezon 300 bin euro ödenecek. Genç oyuncu, 2023-24 sezonunda 325 bin euro, 2024-25'te 400 bin euro, opsiyon hakkı kullanılırsa 2025-26 sezonunda ise 600 bin euro kazanacak.

49 MAÇTA 7 GOL ATTI

Menajarlik hizmet bedeli olarak ise futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacağı ifade edildi... FAS ekiplerinden FUS Rabat'tan gelen Lahtimi sağ ve sol kanat ile on numara olarak oynayabiliyor. Bordo-mavili ekibin bu sezonki 8. transferi olan genç oyuncuyu, Abdullah Avcı'nın performansına göre takıma adapte etmesi bekleniyor. Favori mevkisi kanat olan Lahtimi, bugüne kadar 49 maçta forma giyerken, 7 gol+8 asist üretti.

YABANCI SINIRINA TAKILMIYOR

Lahtimi, Konya'daki İslami Dayanışma Oyunları'nda Fas Milli Takım'ında yer almıştı. 2001 doğumlu oyuncu yabancı sınırına takılmadan TFF'nin çıkardığı 21 yaş altı 10 kez milli takım forması giyen oyuncu statüsünden kadroda yer alacak.

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