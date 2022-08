Mehmet Altıparmak: Şampiyonluk adayım Trabzonspor

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak Spor Toto Süper Lig 'de bu sezonun geçen sene gibi olmayacağını ifade ederek, şampiyonluk için favorisinin yine Trabzonspor olduğunu söyledi.Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, yeni sezon, Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki durumu ve yabancı futbolcu sınırlaması gibi konularda açıklamalarda bulundu. Takımların çoğunun hazır olmadığını belirten Altıparmak, "Erken başlayanlar var, geç başlayanlar var. En büyük şampiyonluk adayım bu sene yine Trabzonspor. Çünkü geçen seneki kadrosunun çoğunu korudular ve çok iyi transferler yaptılar. Trabzon takımında, başkanında, şehrinde, yöneticisinde, futbolcusunda inanılmaz birlik ve beraberlik var. Bu taraftar anlamında da inanılmaz. Yakaladıkları müthiş bir hava var. Sezona da ligde iyi başladılar. Çok iyi bir ivmeleri var. Trabzonspor, en azından birbirini tanıyan, bilen ve hocasının ne yapmak istediğini bilen bir takım oldu. Bana göre, şampiyonluğun en büyük adayı. Her zaman olduğu gibi Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray rakipleri olacak. Bu sene biraz daha geçen seneye nazaran Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray, ligi biraz daha zorlayacak. Fenerbahçe çok büyük yatırımlar yaptı. Galatasaray da aynı şekilde. Belki içlerinde Beşiktaş az transfer yaptı gibi gözüküyor ama onlar da sonuna kadar devam edecektir. Geçen seneki gibi olmayacağını tahmin ediyorum. Bu dört takımın dışında Başakşehir Sivasspor zorlayabilir" diye konuştu.Türk takımları olarak Avrupa maçlarına bakış açısının çok farklı olduğunu vurgulayan 53 yaşındaki teknik direktör, "Biz Avrupa gibi değiliz. Bizde sezon başları erken toplanan takımlarda bıkkınlık diyeyim, sezonu erken açmanın verdiği problem var. Avrupa kupası maçları, rakipler, isimler bunlar çok önemli. Ülke puanımız çok düştü. Takımlarımızın puan alamamasından kaynaklanan ve bunun neticesinde de kötü takımlarla oynamaya başladık. Belki konsantrasyon eksikliği oluyor yada sezona tam hazırlanmadan Avrupa kupası maçı oynuyoruz. Bunun acısını, en basitini Konyaspor çekti. Konyaspor ile Vaduz takımını, kadro olarak da oyun olarak da yan yana koyamayız. Onlar için Avrupa kupaları çok önemli. Bizim için onlar kadar önemli değil. Çünkü onlar bir tur atladığı zaman şampiyon olmuş gibi seviniyorlar. Biz gruplara kalana kadar olan bütün maçlarda burun kıvırıyoruz. Kazandığımız maçların sevinmesini bile yapamıyoruz. Avrupa'da oynanan her maç ülke puanı için çok önemli ve çok anlamlı. İsim olarak yan yana yazılmayacak takımlar. Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'e elenmesi bence sezon başından kaynaklandı. 4 hafta sonra oynansa belki Fenerbahçe'nin çok rahat eleyebileceği bir takım. Biz zaten bu tür işleri başaramıyoruz. Sezon başlarındaki bu hazırlanmalar ve verilen önem ne yazık ki diğer takımlar gibi değil. Avrupa'da hangi takıma giderseniz gidin o maçın önemi hepsinde aynı. Bizde ne yazık ki böyle bir sıkıntı var" şeklinde konuştu.Spor Toto 1. Lig'i de değerlendiren Mehmet Altıparmak, "Bu sene ikiye bölündü diyebilirim. 5-6 direkt şampiyonluğa oynayan takım var. Müthiş transferler yaptılar. Eyüpspor bunların birincisi. Onların yaptığı transferler çok önemli transferler. Samsunspor keza aynı şekilde çok iyi transfer yaptı. Rizespor, düşen takımının üzerine iyi takviyeler yaptı. Bandırmaspor'un geçen seneden kalan çok iyi bir kadrosu var. Her sene sürpriz takımlar çıkıyor. Transfer dönemi kapanmadan herkes birkaç haftayı oynar, eksiğini görür ve transfer yapmaya başlarlar. Bu sene 1. Lig'de sürenin çok az olmasından çoğu takım hazırlığını yapamadı. Hem hoca olarak hem oyuncu olarak yapmadı. Onun için çoğu takım, bana göre lige hazır giremeyecek. Daha sonra takımlar transfer anlamında da, kondisyon ve diğer eksikler anlamında tamamlanmaya başlayacak" ifadelerini kullandı.Bu sezon Dünya Kupası nedeniyle erken ara verilecek olmasından dolayı takımları nasıl etkileneceği anlatan Altıparmak, "Bizde zaten 1 haftalık BAY haftasında bile etkilenen futbolcu ve takımlar var. Bu sene tam herkes ivme kazanmaya başlamışken devre arası olacak, Dünya Kupası oynanacak. İkinci devre daha farklı olacak. Çoğu takım belki 'İlk yarıyı nasıl olsa başlarız, gençlerle gidelim, yapabildiğimiz kadar yapalım' diye düşünüyor. Ligin ikinci yarısına bıraktılar her şeyi. İkinci yarıda hem transfer hem de gidişat anlamında değerlendirmek istiyorlar. Sezon başlarında da parası çok olan takımlar, transfere çok bütçe ayıran takımlar iyi transferler yaptılar. Bu 5-6 takımın dışındaki takımların çoğu bu sene sıkıntı yaşayacak ilk devre" değerlendirmesinde bulundu. Süper Lig ve 1. Lig'de geçtiğimiz senelere göre, takımların bütçelerinin azalmaya başladığını belirten 53 yaşındaki teknik direktör, "Bunun sebebi de bundan önce idare eden başkanların, yeni sistem geldikten sonra artık kendileri döneminden sorumlu olacağı için artık o bonkörlükte olmamaları. Eskiden har vurup harman savurulan bir lig vardı. Artık takımlar biraz daha iyi oyuncular almaya çalışıyorlar ya da daha genç ve maliyet olarak düşük bütçelerle gitmeye çalışıyorlar. Aslında futbolun doğrusuna gelmeye başlandı. Bu da bize ülke olarak çok zaman kaybettirecek. Gelen başkanlar ve devam eden başkanlar, belli bir süre bunu devam ettirmek zorundalar. Harcama limitlerine göre transfer yapacaklar. Kulüpler belki birkaç sene bunun kaosunu yaşayacaklar. Ondan sonraki süreçte kulüpler düzelecek. Belki futbol anlamında çok iyi yerlere gelmeyeceğiz, bunun sebebi de çok iyi transferler yapılamayacak olması. Bana göre çoğu kulübü kurtaracağız. Ondan sonraki süreç yavaş yavaş daha iyi olabilir. Her zaman savunduğumuz altyapılara, Türk oyuncularına güvenelim. Bunun alakalı şeyleri halletmemiz lazım. Türk oyucularına güvenildiği zaman neler yapılacağını biz kendi futbolculuğumuzda da, hocalığımızın ilk dönemlerinde de gördük. Son 8-10 yıldır gerçekten çok önemli paralar harcanıyor. Buna kimse dur demiyordu. Bundan dolayı da Milli Takımımız 3. Lig'e düştü. Avrupa'da takımımız kalmadı. Kulüpler 14 yabancı futbolcu getiriyorlar ama 5-6 tanesini sahada görebiliyorsun. Yabancı oyuncuların kalitesi çok düştü. Bizim Türk futbolcularının da kalitesi düşüyor. Bizim zamanımızda veya son 10 sene öncesinde kadar çok kaliteli oyuncular geldi. Hagi geldi, neler öğretti, Alex geldi. Ülkeye o kadar önemli oyuncular geldi ki son dönemde baktığınız zaman sayabileceğiniz neredeyse oyuncu yok. Müthiş oyuncular vardı. İşte Talisca vardı. Daha fazla para veren yerler var, oralara gittiler. Onları da elimizde tutamadığımız için ne yazık ki futbolumuzda baya bir gerileme oldu. İnşallah şu bir, iki senede kulüpler kendini toparlarsa ve Türk oyunculara, genç oyunculara daha fazla şans verildiğinde futbolumuz biraz daha ileriye gidecek" diyerek sözlerini tamamladı.