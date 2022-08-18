Trabzonspor'a Munir El Haddadi transferinde rakip çıktı!

Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan Munir El Haddadi ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan Munir El Haddadi ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
Hücum hattına takviye yapmak için kolları sıvayan bordo-mavililer, Sevilla'dan ayrılması beklenen 26 yaşındaki futbolcuyu listesine almıştı.
Edin Visca'nın sakatlığı sonrası transfer için harekete geçen Fırtına, yıldız futbolcu ile yakından ilgileniyor.
Munir El Haddadi'nin son durumunu yakından takip eden Trabzonspor'a transferde rakip çıktı.
GETAFE DEVREYE GİRDİ!
İspanyol medyasında yer alan haberde; Munir El Haddadi transferi için Getafe'nin devreye girdiği öne sürüldü.
Kulüplerin transfer pazarlıkların başladığı ifade edildi.
Oyuncunun sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kaldığının altı çizildiği haberde; Getafe'nin bonservis bedeli ödemeden transferi noktalamak istediği belirtildi.
Öte yandan oyuncunun Sevilla'dan yüksek bir maaş alması, transfer görüşmelerini yavaşlatan bir etken olarak gösterildi.
Munir El Haddadi'ye Getafe haricinde Trabzonspor ve Espanyol'un da ilgi gösterdiği kaydedildi.
Santrfor mevkisinde forma giyen El Haddadi, sol kanat ve sağ kanat bölgelerinde de görev alabiliyor.
Faslı yıldız, ülkesinin milli takımında 11 karşılaşmada sahaya çıktı ve 2 gol kaydetti.
2015 yılında Barcelona A Takım forması giyen Munir El Haddadi, Valencia ve Alaves gibi takımlarda kiralık olarak forma giydi.
2019 yılında 1.05 milyon euro bonservis bedeliyle Sevilla'ya transfer oldu.
Kariyerinde 280 karşılaşmada görev alan Munir El Haddadi, 77 gol ve 36 asistlik performans sergiledi.
26 yaşındaki hücum oyuncusunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.