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Trabzonspor'a Munir El Haddadi transferinde rakip çıktı!

Son dakika spor haberi: Edin Visca'nın yaşadığı sakatlık sonrası transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor'da Munir El Haddadi ismi ön plana çıktı. Sevilla'dan ayrılması gündeme gelen yıldız futbolcunun son durumuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Bordo-mavililerin kadrosuna katmak istediği 26 yaşındaki futbolcuya İspanya'dan talip çıktı. Tarafların transfer pazarlığına başladığı iddia edildi. İşte son gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 12:38
BURAK ŞENTÜRK
Trabzonspor'a Munir El Haddadi transferinde rakip çıktı!

Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan Munir El Haddadi ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Trabzonspor'a Munir El Haddadi transferinde rakip çıktı!

Hücum hattına takviye yapmak için kolları sıvayan bordo-mavililer, Sevilla'dan ayrılması beklenen 26 yaşındaki futbolcuyu listesine almıştı.

Trabzonspor'a Munir El Haddadi transferinde rakip çıktı!

Edin Visca'nın sakatlığı sonrası transfer için harekete geçen Fırtına, yıldız futbolcu ile yakından ilgileniyor.

Trabzonspor'a Munir El Haddadi transferinde rakip çıktı!

Munir El Haddadi'nin son durumunu yakından takip eden Trabzonspor'a transferde rakip çıktı.

Trabzonspor'a Munir El Haddadi transferinde rakip çıktı!

GETAFE DEVREYE GİRDİ!
İspanyol medyasında yer alan haberde; Munir El Haddadi transferi için Getafe'nin devreye girdiği öne sürüldü.

Trabzonspor'a Munir El Haddadi transferinde rakip çıktı!

Kulüplerin transfer pazarlıkların başladığı ifade edildi.

Trabzonspor'a Munir El Haddadi transferinde rakip çıktı!

Oyuncunun sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kaldığının altı çizildiği haberde; Getafe'nin bonservis bedeli ödemeden transferi noktalamak istediği belirtildi.

Trabzonspor'a Munir El Haddadi transferinde rakip çıktı!

Öte yandan oyuncunun Sevilla'dan yüksek bir maaş alması, transfer görüşmelerini yavaşlatan bir etken olarak gösterildi.

Trabzonspor'a Munir El Haddadi transferinde rakip çıktı!

Munir El Haddadi'ye Getafe haricinde Trabzonspor ve Espanyol'un da ilgi gösterdiği kaydedildi.

Trabzonspor'a Munir El Haddadi transferinde rakip çıktı!

Santrfor mevkisinde forma giyen El Haddadi, sol kanat ve sağ kanat bölgelerinde de görev alabiliyor.


Trabzonspor'a Munir El Haddadi transferinde rakip çıktı!

Faslı yıldız, ülkesinin milli takımında 11 karşılaşmada sahaya çıktı ve 2 gol kaydetti.

Trabzonspor'a Munir El Haddadi transferinde rakip çıktı!

2015 yılında Barcelona A Takım forması giyen Munir El Haddadi, Valencia ve Alaves gibi takımlarda kiralık olarak forma giydi.

Trabzonspor'a Munir El Haddadi transferinde rakip çıktı!

2019 yılında 1.05 milyon euro bonservis bedeliyle Sevilla'ya transfer oldu.

Trabzonspor'a Munir El Haddadi transferinde rakip çıktı!

Kariyerinde 280 karşılaşmada görev alan Munir El Haddadi, 77 gol ve 36 asistlik performans sergiledi.

Trabzonspor'a Munir El Haddadi transferinde rakip çıktı!

26 yaşındaki hücum oyuncusunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

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