TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Ajax'tan Fırtına'ya Naci Ünüvar yanıtı!

AJAX ALTYAPISINDA YETİŞTİ

Konyalı bir ailenin çocuğu olarak Hollanda'da yetişen ve Ajax altyapısında futbol eğitimini alan Naci Ünüvar, geçen sezon gösterdiği performansla herkesi etkilemiş, attığı goller ve asistlerle kariyerinin en verimli dönemini geçirmişti.