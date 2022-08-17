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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Ajax'tan Fırtına'ya Naci Ünüvar yanıtı!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor deplasmanda Kopenhag ile karşı karşıya geldi. Fırtına sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam eden Karadeniz devinde gündeme gelen son isim Ajax forması giyen Naci Ünüvar olmuştu. Hollanda ekibi Trabzonspor'a transfer yanıtı verdi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 18:08 Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 18:21
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Ajax'tan Fırtına'ya Naci Ünüvar yanıtı!

Transferde son haftada şaha kalkan Trabzonspor, Bartra ve Lahtimi hamleleriyle yine dikkatleri üzerine çekmişti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Ajax'tan Fırtına'ya Naci Ünüvar yanıtı!

Ahmetcan'ı da Ajax'a yollayan Trabzonspor burada oynayan genç oyuncu Naci Ünüvar'ın peşine düştü.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Ajax'tan Fırtına'ya Naci Ünüvar yanıtı!

61saat'in haberine göre; Ajax kulübü Trabzonspor'un teklifine cevap verdi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Ajax'tan Fırtına'ya Naci Ünüvar yanıtı!

Naci'yi bir yıllığına kiralamak isteyen Trabzonspor'a dönüş yapan Hollanda ekibi oyuncu için oynama garantisi, kiralama bedeli ve maaşının tamamının karşılanmasını istedi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Ajax'tan Fırtına'ya Naci Ünüvar yanıtı!

Trabzonspor'un bu taleplere vereceği cevap sonrası transferin kesinleşmesi bekleniyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Ajax'tan Fırtına'ya Naci Ünüvar yanıtı!

Öte yandan Naci'nin Ajax'tan 1 milyon Euro seviyelerinde maaş kazandığı gelen bilgiler arasında.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Ajax'tan Fırtına'ya Naci Ünüvar yanıtı!

AJAX ALTYAPISINDA YETİŞTİ

Konyalı bir ailenin çocuğu olarak Hollanda'da yetişen ve Ajax altyapısında futbol eğitimini alan Naci Ünüvar, geçen sezon gösterdiği performansla herkesi etkilemiş, attığı goller ve asistlerle kariyerinin en verimli dönemini geçirmişti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Ajax'tan Fırtına'ya Naci Ünüvar yanıtı!

Alfred Schurder'in gelmesiyle birlikte kendisine A takımda yer bulan gurbetçi futbolcu, geride kalan maçlarda süre almayınca bu yaz başı kontrat uzatmasına rağmen ayrılığa sıcak bakıyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Ajax'tan Fırtına'ya Naci Ünüvar yanıtı!

Beşiktaş'ın yanı sıra Twente, AZ ve Anderlecht de kendisini kiralamak istiyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Ajax'tan Fırtına'ya Naci Ünüvar yanıtı!

NACİ ÜNÜVAR KİMDİR?

13 Haziran 2003'te doğan Naci Ünüvar, sol kanatta forma giymektedir.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Ajax'tan Fırtına'ya Naci Ünüvar yanıtı!

Naci, tercih edilmesi halinde orta sahada da görev alabiliyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Ajax'tan Fırtına'ya Naci Ünüvar yanıtı!

Türkiye asıllı Hollandalı futbolcu, sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Ajax'tan Fırtına'ya Naci Ünüvar yanıtı!

Naci, kariyerine Ajax altyapısında başladı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Ajax'tan Fırtına'ya Naci Ünüvar yanıtı!

Daha sonra Ajax'ın U17, U19, U21 ve A Takımı'nda görev aldı. Naci, altyapı dahil olmak üzere kariyeri boyunca 132 maça çıktı ve 46 gol 31 asist üretti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Ajax'tan Fırtına'ya Naci Ünüvar yanıtı!

Genç yıldız, Hollanda milli takımı alt yaş kategorilerinde de forma giydi. Naci Ünüvar'ın transfermarkt değeri 3.5 milyon euro.

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