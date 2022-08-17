TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Ajax'tan Fırtına'ya Naci Ünüvar yanıtı!

Transferde son haftada şaha kalkan Trabzonspor, Bartra ve Lahtimi hamleleriyle yine dikkatleri üzerine çekmişti.
Transferde son haftada şaha kalkan Trabzonspor, Bartra ve Lahtimi hamleleriyle yine dikkatleri üzerine çekmişti.
Ahmetcan'ı da Ajax'a yollayan Trabzonspor burada oynayan genç oyuncu Naci Ünüvar'ın peşine düştü.
61saat'in haberine göre; Ajax kulübü Trabzonspor'un teklifine cevap verdi.
Naci'yi bir yıllığına kiralamak isteyen Trabzonspor'a dönüş yapan Hollanda ekibi oyuncu için oynama garantisi, kiralama bedeli ve maaşının tamamının karşılanmasını istedi.
Trabzonspor'un bu taleplere vereceği cevap sonrası transferin kesinleşmesi bekleniyor.
Öte yandan Naci'nin Ajax'tan 1 milyon Euro seviyelerinde maaş kazandığı gelen bilgiler arasında.
AJAX ALTYAPISINDA YETİŞTİ
Konyalı bir ailenin çocuğu olarak Hollanda'da yetişen ve Ajax altyapısında futbol eğitimini alan Naci Ünüvar, geçen sezon gösterdiği performansla herkesi etkilemiş, attığı goller ve asistlerle kariyerinin en verimli dönemini geçirmişti.
Alfred Schurder'in gelmesiyle birlikte kendisine A takımda yer bulan gurbetçi futbolcu, geride kalan maçlarda süre almayınca bu yaz başı kontrat uzatmasına rağmen ayrılığa sıcak bakıyor.
Beşiktaş'ın yanı sıra Twente, AZ ve Anderlecht de kendisini kiralamak istiyor.
NACİ ÜNÜVAR KİMDİR?
13 Haziran 2003'te doğan Naci Ünüvar, sol kanatta forma giymektedir.
Naci, tercih edilmesi halinde orta sahada da görev alabiliyor.
Türkiye asıllı Hollandalı futbolcu, sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor.
Naci, kariyerine Ajax altyapısında başladı.
Daha sonra Ajax'ın U17, U19, U21 ve A Takımı'nda görev aldı. Naci, altyapı dahil olmak üzere kariyeri boyunca 132 maça çıktı ve 46 gol 31 asist üretti.
Genç yıldız, Hollanda milli takımı alt yaş kategorilerinde de forma giydi. Naci Ünüvar'ın transfermarkt değeri 3.5 milyon euro.