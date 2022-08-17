Haberler Trabzonspor Trabzonspor Danimarka'dan döndü

Trabzonspor Danimarka'dan döndü

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka'nın Kopenhag takımına 2-1 yenilen Trabzonspor, kente döndü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 18:29
Trabzonspor Danimarka'dan döndü

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka'nın Kopenhag takımına 2-1 yenilen Trabzonspor, kente döndü.

Bordo-mavililer, THY'ye ait özel uçakla öğle saatlerinde havalandıkları Kopenhag'dan yaklaşık 4,5 saatlik yolculuğun ardından Trabzon'a ulaştı.

Havalimanı çıkışında az sayıda taraftar, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcularla fotoğraf çektirerek forma imzalattı.

Ahmetcan Kaplan, kafilede yer almadı

Trabzonspor'da Ajax'a transferi tamamlanma aşamasında olan genç oyuncu Ahmetcan Kaplan, kafilede yer almadı.

Ajax ile sözleşme imzalaması beklenen oyuncu, Danimarka'dan kente dönmeyerek Hollanda'ya geçti.

DİĞER
Oyuncu Ece Dizdar'dan yürekleri paramparça eden paylaşım! 17 Ağustos depreminde...
Fenerbahçe'de forvet sürprizi! Leipzig Sörloth için köşeye sıkıştı
Beşiktaş transferi bitiriyor! İşte bonservis bedeli
F.Bahçe'ye Maxi Gomez müjdesi! Hocasından flaş hamle
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ajax'tan Fırtına'ya Naci Ünüvar yanıtı!
Trabzonspor - Kopenhag rövanş maçı saat kaçta?
MERKEZ BANKASI AĞUSTOS AYI FAİZ KARARI | Merkez Bankası Ağustos faiz kararı ne zaman açıklanacak, sabit tutulacak mı?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
DOLAR NE KADAR OLDU? 17 AĞUSTOS 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ajax'tan Fırtına'ya Naci Ünüvar yanıtı! Ajax'tan Fırtına'ya Naci Ünüvar yanıtı! 18:08
Beşiktaş transferi bitiriyor! İşte bonservis bedeli Beşiktaş transferi bitiriyor! İşte bonservis bedeli 17:59
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın kamp kadrosu açıklandı A Milli Kadın Futbol Takımı'nın kamp kadrosu açıklandı 17:41
F.Bahçe'ye Maxi Gomez müjdesi! Hocasından flaş hamle F.Bahçe'ye Maxi Gomez müjdesi! Hocasından flaş hamle 17:20
Szalai transferinde flaş gelişme! Szalai transferinde flaş gelişme! 17:01
Flaş Arda kararı! 5 milyon euro'ya... Flaş Arda kararı! 5 milyon euro'ya... 16:33
Daha Eski
Trabzonspor - Kopenhag rövanş maçı saat kaçta? Trabzonspor - Kopenhag rövanş maçı saat kaçta? 16:08
Batshuayi'de ortalık karıştı! Çok konuşulacak transfer Batshuayi'de ortalık karıştı! Çok konuşulacak transfer 12:18
Beşiktaş'a transferde Victor Guzman cevabı! Beşiktaş'a transferde Victor Guzman cevabı! 13:58
Aslan'da flaş Bakayoko gelişmesi! Aslan'da flaş Bakayoko gelişmesi! 14:04
Veli Kavlak'tan flaş karar! Veli Kavlak'tan flaş karar! 14:09
Kasımpaşa'dan Mete Kalkavan açıklaması Kasımpaşa'dan Mete Kalkavan açıklaması 14:38