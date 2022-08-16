Kopenhag Trabzonspor: 2-1 | MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçında Trabzonspor, deplasmanda Danimarka temsilcisi Kopenhag'a 2-1'lık skorla mağlup oldu.

Kopenhag'ın gollerini 9. dakikada Claesson ve 48. dakikada Lerager kaydetti. Trabzonspor'un tek golü ise 79'da Bakasetas'tan geldi.

Fırtına bu sonuçla turu Akyazı'ya bıraktı.

Trabzonspor – Kopenhag rövanş mücadelesi 24 Ağustos Çarşamba günü Akyazı'da oynanacak. Bordo-mavili ekibe bu maçta turu geçmek için 2 farklı galibiyet gerekecek.



MAÇTAN DAKİKALAR



8. dakikada ev sahibi takım Kopenhag öne geçti. Sol kanattan Rasmus Falk'ın yaptığı ortaya vuran Viktor Claesson, topu ağlara gönderdi: 1-0

30. dakikada Kopenhag gol kaçırdı. Sol kanattan hızlı gelen Victor Kristiansen'in ortasına ayak koyan Haralsson'ın topu yan ağlara isabet etti.

37. dakikada etkili gelen Trabzonsporlu Kouassi'nin ceza sahası çizgisinde vurduğu şuta Kopenhaglı Khocholava ayak koydu.

41. dakikada Trabzonspor etkili geldi. Trezeguet'in ceza sahası içinde vurduğu şuta, rakip takımın kaptanı Zeca ayak koyarak topun kaleye gitmesini engelledi.

48. dakikada Kopenhag 2. golünü buldu. Pep Biel'in kullandığı köşe vuruşunda Denis Vavro'nun kafayla indirdiği topa arka direkte dokunan Lukas Lerager farkı 2'ye çıkardı: 2-0

52. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Sol kanattan hızlı hücum yapan Djaniny'in ortasına kafa vuran Abdulkadir Ömür'ün topu az farkla auta çıktı.

65. dakikada Trabzonspor, Kopenhaglı futbolcu Lukas Lerager'in ceza yayının yanında Cornelius'u yere düşürmesiyle serbest vuruş kazandı. Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruş direğin üstünden dışarı çıktı.

72. dakikada sağ kanattan atak yapan Trabzonspor'da Trezeguetin attığı topla Kopenhag ceza sahası içinde buluşan Abdulkadir Ömür'ün vuruşu kalecide kaldı.

76. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Sol kanattan tehlikeli gelen Enis Bardhi'nin ortasına kafa vuran Djaniny'in topunu kaleci kurtardı.

79. dakikada Trabzonspor farkı 1'e indirdi. Bakasetas'ın ceza sahası dışından vurduğu şut Kopenhaglı David Khocholava'nın ayağına çarparak ağlarla buluştu: 2-1



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kopenhag maçı 2-1 kazandı.