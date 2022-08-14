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TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'un yeni transferi Marc Bartra Trabzon'da!

Son dakika haberleri... Trabzonspor'da transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Sağ stopere takviye yapması beklenen Fırtına yıldız futbolcu Marc Bartra ile anlaştı. İspanyol futbolcu Trabzon'a geldi. İşte ilk görüntüler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 19:30 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 19:44
TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'un yeni transferi Marc Bartra Trabzon'da!

Trabzonspor, Marc Batra'yı Trabzon'a getirdi. Az önce Trabzon Havalimanı'na iniş yapan İspanyol stoperi bordo mavili taraftarlar karşıladı.

Bartra basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Trabzonspor gibi harika bir kulübe geldim. Motive olmuş durumdayım. İnanılmaz bir taraftar sevgisi var. İlk günden böyle bir şey beklemiyordum. Umarım onlara karşılık verebilirim oyunumla. Hem Dortmund hem Barcelona'da Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatı bulmuştum. Tekrar Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı dört gözle bekliyorum."

BONUSLARLA BİRLİKTE 2 MİLYON €

Karadeniz temsilcisinin, Bartra'nın bonservis bedeli için Real Betis'e 4 milyon Euro, oyuncunun kendisine de bonuslarla birlikte yıllık 2 milyon Euro civarında bir ücret ödeyeceği öğrenildi.

Tecrübeli futbolcu, geçen sezon forma giydiği 32 maçta 2.827 dakika sahada kalırken 2 gol kaydetti ve 6 kez de sarı kart gördü.

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